Nazismo | Tg1 scova a Monaco Wilhelm Karl Stark | condannato per la strage di Cervarolo e

(Di giovedì 14 giugno 2018) È statoto dal Tg1 in un sobborgo didi Baviera. In Italia era statoin via definitiva per una serie di eccidi, tra cui ladi, in provincia di Reggio Emilia, in cui furono trucidati 23 civili ed il parroco del paese., 98 anni, sergente della divisione corazzata Hermann Goering della Wehrmacht, pur essendo statoin via definitiva dalla nostra giustizia militare, non è mai stato consegnato dalla Germania. Come lui, altri quattro criminali di guerra nazisti, che si sono macchiati di orrendi crimini in Italia e sono ancora in vita. Berlino non ha concesso né l’estradizione né l’esecuzione della pena a casa loro, cinque ultranovantenni responsabili di stragi nel nostro Paese a cavallo tra 1943 e 1945 che non hanno mai trascorso un solo giorno in prigione. Il Tg1 racconta in esclusiva, questa sera alle 20, la storia ...