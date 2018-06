La Nave Usa senza celle frigorifere : abbandonati in mare 12 corpi di migranti : Alla fine quei dodici poveri corpi li hanno lasciati andare alla deriva in quella enorme tomba che è diventato il Mediterraneo centrale. Non ci sono celle frigorifere sulla Trenton, la nave veloce ...

La Nave Usa senza celle frigorifere : abbandonati in mare 12 corpi di migranti : L'unità americana della Us Navy Trenton, che per la prima volta è intervenuta in un'operazione di soccorso dopo aver messo in salvo 40 superstiti, ha lasciato in mare le persone annegate. La Sea Watch, chiamata in aiuto, non ha voluto imbarcare i migranti perché non ha certezze...

La Nave Usa senza celle frigorifere : alla deriva 12 corpi di migranti : L'unità americana Trenton che per la prima volta è intervenuta in un'operazione di soccorso dopo aver messo in salvo 40 superstiti ha lasciato in mare le persone annegate. La Sea Watch, chiamata in aiuto, non ha voluto imbarcare i migranti perché non ha certezze di poter...

Aquarius - la Spagna accoglie la Nave. Sanchez : 'Ragioni umanitarie'. Conte ringrazia - Malta accusa l'Italia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

Aquarius - la Spagna accoglie la Nave. Sanchez : «Ragioni umanitarie». Conte ringrazia - Malta accusa l'Italia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia. La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi alla Nave dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

USA - deputato propone di dare al Giappone una Nave da guerra dismessa - : Il deputato del Partito Repubblicano Mike Conaway ha proposto al Congresso di consegnare al Giappone la nave d'assalto anfibio USS Nassau, costruita nel 1978 e dismessa dal servizio nel 2011. Lo ...

A bordo della Nave Scuola Vespucci con gli studenti di Sciacca e sulle spiagge di Lampedusa : ... attraverso opportune e calibrate azioni di recupero, eliminando il cosiddetto vuoto a perdere , investendo sempre di più sull'economia circolare». Nel 2020 la Francia vieterà la produzione e la ...

Astronauta russo può raggiungere la Luna su astroNave Usa - : Il suo compito sarà il montaggio della camera stagna internazionale della stazione Lunare Lunar Orbital Platform - Gateway. A metà aprile a Houston c'è stata una riunione del gruppo internazionale per ...

Migranti - Cassazione conferma sequestro della Nave Iuventa. Per procura Trapani ong “collusa” con trafficanti : Il sequestro risale alla scorsa estate nel pieno delle polemiche sull’attività delle navi delle ong nel Mediterraneo. La Iuventa, nave della organizzazione non governativa tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni di Migranti in difficoltà perché la Cassazione ha confermato il sequestro della nave disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto: gli inquirenti siciliani ritenevano che ci fosse ...

Liberata la Nave di Open Arms ferma a Pozzallo. Per il gip di Ragusa ha agito per necessità : La nave della ong spagnola Proactiva è rimasta bloccata su ordine della procura di Catania per quasi un mese per aver salvato 218 migranti -

Nave Usa - capitaneria : ordine da Marina : 17.40 Il contrammiraglio Faraone, comandante della capitaneria di porto di Napoli, risponde al sindaco De Magistris sulla presenza in golfo del sottomarino Usa che ha partecipato all'attacco in Siria "Su comunicazione dello stato maggiore della Marina l'Autorità marittima ha esclusivamente disciplinato, come previsto dal ministero dlla Difesa, le attività di navigazione per la salvaguardia della vita umana in mare. Il comandante ribadisce il ...

Migranti : il gip di Ragusa dissequestra la Nave spagnola dell'Ong Open Arms : Il gip di Ragusa Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiesta della locale Procura, ha disposto il dissequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms , ormeggiata al porto di Pozzallo dal ...

A Napoli Nave Usa che attaccò in Siria : 17.18 Il sottomarino nucleare John Warner, una delle unità che hanno partecipato all'attacco in Siria, era in rada a Napoli a fine marzo. Lo si è saputo dal sindaco De Magistris che ha inviato una nota alla capitaneria di porto. Ricordando che il porto di Napoli è area denuclearizzata, De Magistris evidenzia "la volontà di interdire l'attracco e la sosta di qualsiasi natante a propulsione nucleare o che contenga armamenti nucleari" e il non ...