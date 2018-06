Nave Usa abbandona 12 migranti morti in mare “Non abbiamo le celle frigorifero” | il caso

Migranti - Nave Usa senza celle frigorifere a bordo : salva 40 superstiti ma scarica in mare 12 corpi. Ora non sa dove attraccare : Dodici corpi, lasciati andare alla deriva nel Mediterraneo, perché la nave della marina Usa Trenton non dispone di celle frigorifere necessarie per farsene carico per periodi prolungati. E la Sea Watch 3, che l’ha assistita, non è potuta intervenire a causa dell’assenza di un porto sicuro dove attraccare. “Non ci sono salme a bordo della Trenton – conferma a Repubblica.it l’ufficio delle pubbliche relazioni della ...

Nave Usa senza celle frigorifere : abbandonati in mare 12 corpi di migranti : Continua la prova di forza delle Ong contro l'Italia e, soprattutto, contro le misure adottate dal ministro degli Interno Matteo Salvini per arginare gli sbarchi sulle coste italiane. A farne le spese è stata, questa volta, la Marina militare americana che ieri ha recuperato 41 immigrati nel Mar Mediterraneo. In attesa di ricevere istruzioni dall'Italia, è arrivato (puntuale) il ricatto della Sea Watch. "La Nave americana Trenton ci ha chiesto ...

Aquarius - la Spagna accoglie la Nave. Sanchez : 'Ragioni umanitarie'. Conte ringrazia - Malta accusa l'Italia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi alla Nave dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

