Nave militare Usa salva 41 migranti al largo della Libia | recuperati 12 cadaveri

Nel Mediterraneo c'è un'altra situazione complicata – e finora irrisolta – che sta coinvolgendo una nave militare statunitense e 40 migranti soccorsi durante un naufragio. Mercoledì la Us Navy Trenton si è imbattuta in un naufragio: senza che l'operazione fosse

Marina Militare : Nave Vespucci in sosta a Palermo dall’8 all’11 giugno : dall’8 all’11 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare farà sosta, dopo una lunga assenza durata ben 20 anni, a Palermo per rendere omaggio alla città recentemente nominata “capitale italiana della cultura 2018”. La “nave più bella del mondo”, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture, riprende così a navigare per svolgere la prima fase della Campagna ...

Salpata da La Spezia la Nave sccuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. : ... riprende così a navigare con il compito di addestrare il personale Militare e, al contempo, portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina Militare e del nostro Paese. Durante la ...

Marina Militare : la Nave scuola Amerigo Vespucci è ripartita oggi da La Spezia : E’ partita oggi dal porto di La Spezia la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare per svolgere la pre-campagna d’istruzione 2018 a favore degli allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della scuola Sottufficiali di La Maddalena. La “nave più bella del mondo”, al comando del capitano di vascello Roberto Recchia, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle ...

Marina Militare : Nave Alpino in sosta a Baltimora dal 27 al 30 maggio : La fregata europea multi missione (Fremm) della Marina Militare Alpino ha ormeggiato oggi a Baltimora, dove sosterà fino al 30 maggio presso il Pier Under Armour. Lunedì 28 maggio in occasione del Memorial Day, giorno nel quale negli Stati Uniti d’America si rende omaggio e si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre, verrà celebrata una messa a bordo cui prenderà parte una comunità italiana locale. Mercoledì 30 maggio il ...

Marina Militare : varo a Messina Nave ad altissima velocità : La nave varata oggi è il primo dei due mezzi navali commissionata dalla Marina Militare alla Intermarine di Messina per un ammontare totale di 40 milioni di euro. “Abbiamo preparato diversi progetti- afferma Livio Corghi, Amministratore Delegato di Intermarine – questo è uno dei primi che va in realizzazione, è ovvio che oltre a pattugliatori facciamo anche i cacciamine. Riteniamo di essere oggi i numeri uno al mondo anche perché ...

Marina Militare : Nave Giuseppe Garibaldi in sosta nel porto di Messina al termine dell’esercitazione mare aperto : Dal 18 al 20 maggio l’Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi della Marina Militare sosterà nel porto di Messina, al termine della sua partecipazione all’esercitazione mare aperto, svoltasi per dieci giorni nel Mediterraneo Centrale, insieme alle componenti delle altre forze nazionali e Nato, con lo scopo di favorire il processo di integrazione necessario per assicurare la difesa degli interessi nazionali. In uno scenario di crisi ...

Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : la Marina Militare invia Nave per le ricerche : Antonio Voinea e Aldo Revello sono dispersi da cinque giorni in un'area compresa tra la costa portoghese e le isole Azzorre. La Marina Militare ha inviato la nave Alpino per potenziare le ricerche.Continua a leggere

Velisti dispersi nell’Atlantico - la Nave “Alpino” della Marina Militare impegnata per le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare fara’ il 7 e 8 maggio, nell’ambito di un transito programmato in quelle acque, un’ulteriore ricerca con impiego elicottero di bordo in relazione al naufragio dell’imbarcazione Bright presumibilmente avvenuto il 2 maggio a 300 miglia a oriente delle Isole Azzorre. Lo comunica la Marina spiegando che “il Portogallo e’ informato che la nostra iniziativa e’ su base di ...

Velisti dispersi nell'Atlantico - una Nave della Marina militare nella zona per le ricerche : nave Alpino opererà con l'elicottero di bordo lunedì e martedì, durante un transito già programmato in quelle acque. Anche la Farnesina preme su Lisbona affinché le ricerche in mare riprendano

Sale la tensione tra Atene e Ankara : cargo turco entra in collisione con Nave militare greca : Nessun danno né feriti, ma le autorità greche accusano il cargo turco di non aver rispettato le regole internazionali. Lo scontro è accaduto a sud-est dell'isola di Lesbo