Napoli | in arrivo austriaco Lainer

Ambulanze - attese record a Napoli : 28 minuti per l'arrivo dei soccorsi : Il 118 è un presidio di prima linea al servizio dei cittadini ma anche uno dei nervi scoperti della sanità regionale. Nel capoluogo - al netto dell'escalation di aggressioni ed episodi di violenza - ...

Napoli - arriva il terzino : affare in dirittura d’arrivo : Napoli vicino all’acquisto del terzino destro che prenderà il posto in rosa lasciato vacante dall’addio di Christian Maggio Il Napoli, in questa prima fase di calciomercato, è parso tra i club più attivi. Nella giornata di lunedì dovrebbe arrivare l’ufficialità del colpo Verdi, ma non è tutto, si avvicina anche l’arrivo del dopo-Maggio sulla corsia destra. Ancelotti ha infatti bisogno di un sostituto valido di Hysaj ed il ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Napoli - Giuntoli : "L'arrivo di Ancelotti non cambia le nostre idee di mercato" : Intervenuto al premio Colantuoni-De Rosa a Massa, il DS azzurro ha anche avuto un colloquio con Giuseppe Riso, agente di Vrsaljko

Napoli - Mertens freddo sull’arrivo di Ancelotti : “non è l’allenatore la cosa più importante. Futuro? Sto bene qui” : Direttamente dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato del suo futuro con la maglia del Napoli soffermandosi anche sull’arrivo di Ancelotti L’arrivo di Ancelotti non esalta più di tanto Dries Mertens, concentrato al momento sul Mondiale da giocare con il Belgio. L’attaccante classe ’87 ha rivelato di non aver capito i motivi dell’addio di Sarri, soffermandosi poi anche sul suo contratto: “Resto a Napoli? ...

Napoli - Insigne sorpreso dall’arrivo di Ancelotti : “mi fa un certo effetto vederlo sulla nostra panchina” : Lorenzo Insigne ha parlato dell’arrivo di Ancelotti sulla panchina del Napoli, sottolineando come gli faccia un certo effetto L’addio di Sarri e l’avvento di Ancelotti, un colpo sorprendente anche per Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana, è rimasto a bocca aperta per questo show del presidente De Laurentiis, riuscito a portare sulla panchina del Napoli un top della ...

Guai giudiziari per Vidal. A rischio l'arrivo a Napoli : Che Arturo Vidal sia al centro dei desideri di calciomercato del presidente De Laurentis non è più un mistero ormai, soprattutto se si pensa che il neo allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti ha già avuto modo di allenare il cileno e di testarne le qualità quando sedeva sulla panchina del Bayern Monaco nella stagione 2016/2017.Un"ombra però incombe sulle trattative che potrebbero portare "Re Artù" all"ombra del Vesuvio, ovvero l"esito del ...

Balotelli al Napoli : i bookmakers sono certi dell’arrivo : Mario Balotelli continua ad essere accostato con insistenza al Napoli, tanto che la quota per il suo arrivo in terra partenopea è crollata Prima l’arrivo di Ancelotti, e ora indizi importanti per Mario Balotelli. Il Napoli continua a fare scintille sul mercato, stavolta provocate da una significativa novità sui social network partenopei. Su Twitter, dove la società segue tutti i suoi giocatori ed ex giocatori, il nuovo ...

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi per Ancelotti - la lista della spesa è da sogno [NOMI e DETTAGLI] : E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare colpi clamorosi che entusiasmano la ...

VIDAL AL Napoli?/ Le voci di calciomercato su un arrivo in azzurro - ma rischia 10 anni di carcere : VIDAL Al NAPOLI? Avvistato in città ma è solo un sosia: i partenopei pensano comunque al centrocampista della nazionale cilena di proprietà del Bayern Monaco(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:23:00 GMT)

Napoli - Sarri e de Laurentiis a cena/ Rinnovo in arrivo? Il presidente cita Sorrentino : "La grande bellezza" : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 01:21:00 GMT)

LIBERATO - CONCERTO GRATIS A Napoli/ Video - l'arrivo in gommone davanti a 20 mila persone : CONCERTO LIBERATO alla Rotonda Diaz: 20 mila persone hanno assistito al CONCERTO gratuito del rapper senza volto, arrivato sull'arenile dal mare, sopra ad un gommone.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:35:00 GMT)