Napoli | gli occhi di Giuntoli sul Mondiale

Concerti di Irama nel 2018 da Roma a Milano e Napoli : prezzi di biglietti e pacchetti Plume in prevendita su TicketOne : Vince Amici di Maria De Filippi, annuncia un lungo instore tour promozionale per l'album Plume e parte in tour: i Concerti di Irama in programma per il 2018 sono stati annunciati oggi. Il neo vincitore del programma TV Mediaset, che al serale ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, è pronto a tenere i suoi primi Concerti in Italia. Le date sono state comunicate oggi da Vivo Concerti, l'agenzia di Booking che si occuperà dei ...

Napoli : aggredito dagli abusivi dei 'mercatini della monnezza' - magazziniere in ospedale : Colpito alla testa e finito in ospedale perché voleva far spostare i 'mercatini dalla monnezza'. Succede al Vasto, dove il magazziniere di una farmacia è stato aggredito questa mattina da un immigrato ...

Napoli - ucciso dopo la disco a Coroglio : 'Famiglia incapace di fermare i babyboss' : Uno specialista nell'uso delle armi, uno che si trova a suo agio con la pistola in pugno. Sospettato di essere stato di recente protagonista di un episodio grave, probabilmente una 'stesa' , ...

Napoli - alta tensione a scuola - le mamme accusano : «Quella maestra ?picchia i nostri figli» : «Noi non siamo né pazze né violente, siamo solo esasperate da una situazione che va avanti da troppo tempo». Ultimi giorni di scuola incandescenti all'elementare...

Napoli - birdwatching a Capodimonte : alla scoperta dell’invisibile mondo degli uccelli : Quali specie di uccelli vivono nei parchi urbani? È possibile riconoscerle attraverso il canto? Quali differenze ci sono tra verso, vocalizzo e canto? Come comunicano gli uccelli tra loro? Domenica 17 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle 10.30, è l'occasione giusta per andare alla scoperta dell'invisibile mondo degli uccelli.Continua a leggere

Gli stati generali del lavoro a Napoli : 'Subito un piano da tre miliardi di euro' : 'Le Regioni del Sud devono fare blocco e chiedere un piano del lavoro per i giovani da centinaia di migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione da tre miliardi, il 5% degli incentivi alle ...

Napoli - Giuntoli ha scelto l'erede di Hamsik : 'Voglio Fabian Ruiz' : Come riporta il Corriere dello Sport , a fine maggio Giuntoli ha incontrato gli agenti dello spagnolo , a cui - forte anche dell'approvazione di Ancelotti - ha lasciato un messaggio chiaro: ' Voglio ...

Napoli - c’è l’offerta per Barella con contropartite : i dettagli : Il Napoli ha presentato al Cagliari un’offerta per il gioiellino sardo Niccolò Barella, centrocampista che piace ad Ancelotti Il Napoli sta costruendo la squadra da mettere nelle mani di Ancelotti, con un occhio anche al futuro. I partenopei, secondo quanto rivelato da Premium Sport, avrebbero presentato un’offerta per il talento del Cagliari Barella, con una parte economica e due contropartite. Si sta trattando il trasferimento ...

Tragedia per Diego - vittima di un prete pedofilo a Napoli : muore in un incidente il figlio diciottenne : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una Tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni ...

Papa Francesco accoglie a Santa Marta Diego Esposito - la vittima di abusi del prete di Ponticelli di Napoli : Città del Vaticano - Papa Francesco ha ricevuto nei giorni scorsi in Vaticano, a Santa Marta, Diego Esposito, la vittima degli abusi del sacerdote napoletano don Silverio Mura. Esattamente come è ...