Muore cadendo da un balcone | per il perito non è stato un suicidio

Tragedia a Roma : 77enne italiana Muore cadendo da ascensore : Roma: donna tradita probabilmente da erronea apertura porte Roma -L’episodio sciock avvenuto quest’oggi in via Regina Margherita ha coinvolto una donna italiana di 77 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta nella tromba dell’ascensore dal quinto piano e non dal sesto, come appreso in un primo momento. L’anziana aveva effettuato la chiamata al quinto piano ma l’ascensore si sarebbe fermato al ...

Ciclista Muore a 55 anni cadendo in una scarpata : Tragedia a Camaldoli questa mattina, dove un Ciclista ha perso la vita. Mancavano pochi minuti alle 10 quando l'uomo, un 55enne di Sansepolcro, per motivi ancora da accertare ha perso il controllo ...

Medico Muore cadendo in una scarpata con la bicicletta : soccorso dai colleghi : Ha perso la vita per una drammatica caduta in bicicletta. Emanuele Ricci, biturgense Medico del 118, stava scendendo da Camaldoli verso Bibbiena insieme ad un gruppo di amici, medici anche, loro ...

Pisa - neonato di 2 mesi Muore cadendo dalle braccia del padre che lo cullava : All'ospedale di Pisa un neonato di appena due mesi è morto, dopo essere caduto dalle braccia del padre che lo stava cullando per farlo addormentare. Il fatto risale a sabato 26 maggio. Il papà, un medico Pisano che lavora a Empoli, ha raccontato ai dottori del pronto soccorso Pisano che il piccoli gli è letteralmente scivolato dalle braccia. Il neonato ha sbattuto la testa sul pavimento: era in braccio al papà che lo stava addormentando, ...

Infortuni : Treviso - operaio Muore cadendo in canaletta : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) - Nuova tragedia sul lavoro in Veneto. Stamane alle 10.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fratelli Bandiera a Istrana (Tv) per soccorrere un uomo caduto all’interno di una piccola roggia, purtroppo deceduto. Si presume che l’uomo un addetto alla lettura dei c

Infortuni : Vicenza - agricoltore Muore cadendo nella macchina tritura mangimi : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) - Pooco fa, a Bolzano Vicentino in via Santa Cristina 5, presso l’azienda agricola “Somel s.r.l.”, M.E. 53 anni, titolare della società, è deceduto dopo essere caduto all’interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali. Sul posto si sono recati i tecnici dell

Sara - 14 anni - Muore cadendo dal tetto di un capannone per recuperare un pallone : Sara Indorante è salita sul tetto in plexiglas di un capannone: la copertura si è però sfondata sotto il suo peso facendole fare un volo di 10 metri.Continua a leggere

Trento - bimba di un anno Muore cadendo da finestra al quarto piano : La piccola è precipitata nel giardino di casa nel quartiere Piedicastello: i soccorritori subito sul posto ma non è stato possibile rianimare la vittima

Storica titolare di ristorante Muore cadendo dalle scale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Storica titolare di ristorante ...

Russia - giornalista Muore cadendo dal balcone : indagava sui mercenari in Siria : È giallo sulla morte di Maksim Borodin, giornalista russo di 32 anni che stava indagando sul ritrovamento di cadaveri di mercenari di Mosca in Siria. L’uomo, caduto giovedì dal balcone del suo appartamento al quinto piano di Ekaterinburg, negli Urali, non ha mai ripreso conoscenza ed è morto domenica a causa delle ferite. La polizia segue ufficialmente la pista del suicidio: “È improbabile che questa storia sia di natura ...