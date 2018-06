MotoGp | Valentino Rossi ammette | “non siamo veloci per vincere il Mondiale Lorenzo alla

MotoGp - rubata una tuta di Valentino Rossi! Il Dottore lo indossò nel GP del Qatar : furto su commissione? : Una tuta ufficiale di Valentino Rossi è stata rubata a La Coruña dove era esposta dallo scorso 2 febbraio. L’abbigliamento con cui cui il Dottore conquistò il terzo posto nel GP del Qatar 2017 si trovava presso il rivenditore ufficiale Yamaha Manell Motor ed è stata rubata da un uomo giunto a bordo di uno scooter. Il reato è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza ma non è durato più di 10 secondi. Si parla di un ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : la Ducati a Barcellona per vincere - Valentino Rossi punta al podio : Dalle colline toscane del Mugello alla calda ed assolata Catalogna. Il Circus del Motomondiale fa rotta verso il circuito del Montmelò (Spagna), settimo round della stagione, e nella classe regina si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. La situazione di classifica è rovente: cinque piloti racchiusi in 31 punti. Il leader è sempre lui, Marc Marquez, ma lo spagnolo, alfiere della Honda, dopo i tre successi consecutivi di Austin, ...

MotoGp – Il passaggio di Lorenzo alla Honda e un sorprendente ottimismo - Meregalli ci crede : “Valentino se la giocherà se…” : Maio Meregalli positivo e fiducioso, il team director Yamaha crede in Rossi e Vinales: i due piloti della squadra di Iwata possono lottare per il titolo! E sul passaggio di Lorenzo alla Honda… Inizia domani, con la conferenza stampa piloti, il weekend del Gp di Catalunya. I piloti del Motomondiale, tornano in Spagna, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Occhi puntati in casa Yamaha, con Valentino Rossi, reduce da ...

MotoGp - GP Catalunya. Valentino Rossi : 'Potenziale migliore rispetto al Mugello' : Su questa pista il nove volte campione del mondo ha già vinto in dieci occasioni , sette delle quali nella top class , 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016, . Maverick Viñales, terzo in ...

MotoGp - Valentino Rossi : "Non molliamo. In Spagna Yamaha più forte" : "Negli ultimi test a Montmeló abbiamo trovato qualcosa...". Valentino Rossi è ottimista. Questo fine settimana il pesarese torna in pista con la sua Yamaha nel GP di Catalogna, sul rinnovato tracciato ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non ha dubbi : “Valentino in Ducati? Ho fatto meglio di lui anche senza la vittoria al Mugello” : Jorge Lorenzo e il confronto con Valentino Rossi: il maiorchino non ha dubbi Jorge Lorenzo è riuscito, finalmente, ad ottenere la sua prima vittoria in Ducati. Dopo più di un anno fatto di duro lavoro e tante difficoltà, e soprattutto dopo un periodo che lo ha visto al centro del ‘gossip’ per il suo chiacchierato futuro (lontano dalla Rossa di Borgo Panigale), il maiorchino ha ritrovato il sorriso, al Mugello, davanti al pubblico ...

MotoGp – Valentino Rossi al Montmelò per fa bene : “non dobbiamo arrenderci mai” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Spagna: il Dottore pronto per la sfida al Montmelò Secondo in classifica piloti, Valentino Rossi è pronto a tornare a sfrecciare in pista, dopo il positivo terzo posto al Gp d’Italia, davanti al suo pubblico. Il Dottore, al Mugello, è riuscito a far bene nonostante le problematiche che la Yamaha non è ancora riuscita a risolvere e, in Spagna, vorrà lavorare ancora sodo per continuare ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Valentino Rossi - il pragmatismo non basta più. Ora serve un aiuto concreto dalla Yamaha : Il weekend del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, si avvicina sempre di più. L’appuntamento del Mugello (Italia) ha lasciato spunti interessanti: la doppietta Ducati, con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), la caduta di Marc Marquez ed il podio di Valentino Rossi. Senza perderci nei discorsi relativi al mercato (passaggio di Lorenzo in Honda e di Andrea Iannone in Aprilia), parliamo di Valentino e delle ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo ed il successo ‘triste’ di due anni fa : Il Circus delle due ruote si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, ancora con le emozioni forti del Mugello: la doppietta Ducati con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), il podio di Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez, che riapre i giochi del campionato. Dal 15 al 17 giugno si ricomincia: 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere con i centauri più veloci del mondo ed i tifosi ...

MotoGp – Lorenzo sposa la Honda - Valentino Rossi sorpreso : “avversario difficile per tutti. Nella tana del lupo? Dico che…” : Valentino Rossi ha parlato del passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Il trasferimento di Jorge Lorenzo ha sorpreso un po’ tutti all’interno del paddock di MotoGp, compreso Valentino Rossi, che non si sarebbe aspettato questo matrimonio tra il maiorchino e la Casa giapponese. / AFP PHOTO / TIZIANA FABI Una notizia improvvisa su cui il pesarese ha voluto soffermarsi, esprimendo il ...

MotoGp – Fischi per Marquez al Mugello - interviene Valentino Rossi : la risposta del Dottore è… ambigua : Valentino Rossi è tornato a parlare del podio ottenuto al Mugello, soffermandosi anche sui Fischi riservati a Marquez dal pubblico italiano Un week-end positivo per Valentino Rossi, che al Mugello conquista un meritato podio dopo essere partito addirittura dalla pole position.-- Troppo veloci le Ducati di Lorenzo e Dovizioso per poterle impensierire, così il Dottore ha lottato con le unghie e con i denti per arpionare un piazzamento che gli ha ...

Clamoroso MotoGp - c’è ‘profumo’ di un nuovo incredibile biscotto : beffa per Valentino Rossi e Ducati? : Nuova beffa per Valentino Rossi? Situazione sempre più calda nelle ultime ore in MotoGp, a tenere banco è il campionato ma anche il mercato piloti. In particolar modo nelle ultime ore la notizie più importante è stata quella del passaggio alla Honda di Jorge Lorenzo. Nonostante navighi al quarto posto in classifica, Andrea Dovizioso è uno dei principali avversari di Marc Marquez e, nel resto della stagione, si troverà in casa colui che l’anno ...

MotoGp - quanti soldi guadagna Jorge Lorenzo con la Honda? Che riduzione di ingaggio! Marc Marquez il più ricco - poi Valentino Rossi : Jorge Lorenzo sarà in sella alla Honda nel corso del Mondiale MotoGP 2019. Il pilota spagnolo lascerà così la Ducati, con cui non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle ultime due stagioni (la prima vittoria è arrivata soltanto domenica scorsa al Mugello), e si accaserà alla scuderia giapponese con cui cercherà di tornare a vincere un titolo iridato dopo i tre conquistati con la Yamaha. La missione sarà molto complicata per il maiorchino ...