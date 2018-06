MotoGP | rubata una tuta di Valentino Rossi! Il Dottore lo indossò nel GP del Qatar | furto

oasport

(Di giovedì 14 giugno 2018) Unaufficiale diRossi è stataa La Coruña dove era esposta dallo scorso 2 febbraio. L’abbigliamento con cui cui ilconquistò il terzo posto nel GP del2017 si trovava presso il rivenditore ufficiale Yamaha Manell Motor ed è statada un uomo giunto a bordo di uno scooter. Il reato è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza ma non è durato più di 10 secondi. Si parla di un possibiledi commissione visto che il ladro, con la faccia coperta da una giacca a vento e guanti bianchi alle mani, ha portato via solo il cimelio diRossi. La, dotata di airbag e sistema di idratazione, apparteneva a Dainese e doveva essere restituita nel giro di poche settimane. Il proprietario del negozio aveva un’assicurazione di 25000 euro. Le indagini sono ancora in corso. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore ...