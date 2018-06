MotoGp – Quante distrazioni al Montmelò | in Spagna l’esplosiva Monster Girl italiana

sportfair

: MOTOGP 2019 Lo schieramento è quasi fatto, tanti piloti sono ancora in cerca di un posto, fra big e comprimari. Ecc… - corsedimoto : MOTOGP 2019 Lo schieramento è quasi fatto, tanti piloti sono ancora in cerca di un posto, fra big e comprimari. Ecc… - Bianconera67 : Rossi con la Ducati quante gare e quanti piazzamenti utili ha fatto? Chiedo, perché non me ne intendo molto di MotoGP. - maxi27173 : RT @AngyFra89: Dalla stagione 2010 ad oggi sapete quante gare ha vinto Valentino Rossi? 12. Sapete quante ne ha vinte Dani Pedrosa? 23.… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Una bellezza… esplosiva al Gp di Catalunya: Martina in tutta la sua bellezza! Ecco lache farà distrarre molti spettatori Tutto pronto alper un nuovo appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Domenica si correr il Gp di Catalunya, gara di casa di tantissimi piloti. Lorenzo, Marquez, Vinales e tanti altri spagnoli, cercheranno di far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare i conti con i tosti avversari italiani. Valentino Rossi, Dovizioso, ma anche Petrucci e Iannone, sicuramente daranno del filo da torcere agli iberici. Tanto spettacolo quindi in sella alle moto, ma anche nel paddock, con le affascinanti e sensuali ombrelline. In Catalunya ci sarà una… esplosiva: Martina, bolognese, ha annunciato, da qualche giorno, la sua presenza al. Sensuale e bellissima, tantissimi saranno gli occhi puntati ...