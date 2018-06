MotoGp – Marquez dimentica il Mugello! Marc | l’arrivo di Lorenzo in Honda e un futuro in

MotoGp - Gp Barcellona Conferenza Stampa : Marquez - 'Non sento l'esigenza di cambiare squadra' : L'ultima gara non è stata facilissima per il campione del mondo in carica, ma il vantaggio in classifica continua ad essere importante. Dal prossimo anno Marquez avrà un nuovo compagno di squadra: ...

MotoGp – Marquez e l’arrivo di Lorenzo alla Honda : “mi hanno rispettato! Avevo chiesto un compagno forte - ma…” : Marc Marquez e l’arrivo di Jorge Lorenzo alla Honda: il commento del campione del mondo in carica sul suo futuro compagno di squadra Il futuro di Jorge Lorenzo è stato annunciato ormai da qualche giorno: il maiorchino, attuale pilota Ducati, dal prossimo anno sarà compagno di Marc Marquez alla Honda. Lorenzo prende dunque il posto di Dani Pedrosa, che potrebbe presto annunciare il suo ritiro dalla MotoGp. Un compagno di squadra forte e ...

MotoGp - Max Biaggi : 'Marquez favorito per il titolo - Lorenzo - Dovizioso e Rossi faranno grandi cose' : Voglio restituire al mondo delle moto tutto ciò che ho ricevuto nel corso di molti anni '. Come pilota, come hai visto il gran premio d'Italia della MotoGP? 'E 'stata una gara bellissima ed ...

MotoGp - Marc Marquez : “Lorenzo in Honda? Un compagno di squadra forte aiuta a tenere alto il livello di competitività” : E’ stata la notizia della settimana il passaggio di Jorge Lorenzo, dalla Ducati alla Honda: un contratto biennale da 4 milioni all’anno. E così la squadra di Tokyo, l’anno venturo, avrà la super coppia con Marc Marquez e ci potrebbero essere scintille. Tuttavia, il campione del mondo in carica appare stimolato dell’arrivo di Jorge, ritenendo che un pilota veloce faccia comodo al team e sia uno stimolo anche per lui ...

MotoGp - GP Catalunya. Marquez : 'Regalerò una gara emozionante ai fan' : Marquez arriva in Catalunya con 23 punti di vantaggio in classifica mondiale su Valentino Rossi, primo degli inseguitori. A Barcellona il 6 volte campione del mondo ha vinto in 125 nel 2010 e in MotoGP nel 2014 raccogliendo anche 5 podi e 3 pole position. Dani Pedrosa, invece, arriva da una settimana a dir poco complicata: dopo 18 anni lascerà la Honda e i ...

MotoGp Honda - Marquez : «Spero di regalare ai tifosi una gara entusiasmante» : PISTA Il Campione del Mondo ha continuato parlando delle modifiche del tracciato e dell'asfalto: ' Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro con il nuovo asfalto: ora la pista ha un grip molto buono ...

MotoGp a Montmeló - Marquez carico : "In casa energie extra" : La MotoGP torna in pista in Spagna. Nel fine settimana va in scena a Montmeló il settimo appuntamento del Mondiale. Si corre in Catalogna, pista di casa di diversi piloti iberici, in particolare di ...

MotoGp GP Catalunya. A Barcellona chi sarà l'antagonista di Marquez? : Marc Marquez arriva a Barcellona da favorito, nonostante la caduta del Mugello che ha accorciato la classifica e riaperto il campionato. A scommettere su di lui non si sbaglia quasi mai, perché ci ...

MotoGp - Marquez ha le idee chiare in vista del Gp di Barcellona : “scendiamo in pista per prenderci almeno il podio” : Marc Marquez ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Dimenticata la gara del Mugello, chiusa lontanissimo dal vertice per colpa di una caduta, Marc Marquez si concentra adesso sul Gp di Barcellona. Lo spagnolo ha in mente di riscattare la deludente gara italiana, provando ad arpionare un podio che gli permetterebbe di difendere la propria leadership nella classifica piloti. / ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Mondiale nelle mani di Marquez - ma classifica accorciata. Tutto ancora in gioco : Dopo il sorprendente Gran Premio del Mugello e l’ancor più sorprendente settimana di mercato piloti, il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per il secondo dei quattro appuntamenti in terra spagnola, più precisamente al Montmelò di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Una gara che, dopo quanto successo nello scorso weekend, assume un valore ulteriore, con una classifica generale che, improvvisamente, si è riaperta, dopo che Marc Marquez ...

MotoGp - la clamorosa bomba : “Marc Marquez in Formula 1” : I campionati di MotoGp e Formula 1 sono all’inizio e hanno regalato grande incertezza ed emozioni, adesso si pensa alla prossima stagione, clamorose voci sul futuro di Marc Marquez. Helmut Marko ha dato importanti indicazioni: “Marc in Formula 1? Perché no – ha detto il super consulente Red Bull – È stato impressionante nelle prove al Red Bull Ring, trovando la confidenza dopo appena un paio di giri. Potrebbe salire su ...

MotoGp – Fischi per Marquez al Mugello - interviene Valentino Rossi : la risposta del Dottore è… ambigua : Valentino Rossi è tornato a parlare del podio ottenuto al Mugello, soffermandosi anche sui Fischi riservati a Marquez dal pubblico italiano Un week-end positivo per Valentino Rossi, che al Mugello conquista un meritato podio dopo essere partito addirittura dalla pole position.-- Troppo veloci le Ducati di Lorenzo e Dovizioso per poterle impensierire, così il Dottore ha lottato con le unghie e con i denti per arpionare un piazzamento che gli ha ...