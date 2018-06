MotoGp | Iannone ammette | “il mio obiettivo non è far pentire la Suzuki | non sono così

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

MotoGp - la Suzuki completa la line-up per il 2019 : Joan Mir è ufficialmente il sostituto di Iannone : Dopo l’addio di Iannone, la Suzuki ha ufficializzato l’ingaggio per le prossime due stagioni di Joan Mir, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex Finita l’era di Andrea Iannone, la Suzuki riparte da Joan Mir. E’ ufficiale l’accordo tra la Casa di Hamamatsu e il pilota spagnolo, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex. Contratto di due anni per il rider di Palma di Maiorca, come riporta la nota ...

MotoGp - UFFICIALE : Andrea Iannone correrà in Aprilia nelle prossime due stagioni : Dopo l’ufficialità del divorzio tra Andrea Iannone e la Suzuki, è arrivata pure quella del passaggio del pilota italiano in Aprilia, con cui correrà per le prossime due stagioni. Si trattava soltanto di una formalità e il tanto atteso annuncio è arrivato. Iannone affiancherà lo spagnolo Aleix Espargaro, ma soprattutto creerà un binomio tutto italiano con la moto della casa di Noale. Il passaggio di Iannone in Aprilia rappresenta ...

