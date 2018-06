MotoGp – Colpo da 25mila euro | sottratta la tuta di Valentino Rossi

MotoGp - colpo di scena nel futuro di Pedrosa : lo spagnolo medita un clamoroso ritiro! : La stampa tedesca è convinta che Dani Pedrosa annuncerà prima del Gp di Barcellona il proprio ritiro dalla MotoGp colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Dani Pedrosa, il pilota spagnolo infatti potrebbe annunciare nel week-end di Barcellona il ritiro dalla MotoGp. A riportarlo è la testata tedesca Speedweek.com, che svela come la Honda abbia cancellato tutte le interviste fissate per la giornata di giovedì 14 giugno a Barcellona proprio ...

MotoGp - clamoroso colpo di scena nel mercato piloti : Jorge Lorenzo ha firmato per la Honda : Jorge Lorenzo ha firmato un contratto biennale con la Honda, lo spagnolo affiancherà Marc Marquez per le prossime due stagioni Tutto in poche ore, prima l’addio ufficiale con Dani Pedrosa e poi la firma con Jorge Lorenzo. clamoroso colpo di scena nel mercato piloti, la Honda infatti ha messo le mani sul maiorchino, facendogli firmare un contratto biennale da circa quattro milioni a stagione. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Trattativa ...

MotoGp – È subito ‘Novello Effect’ : la fidanzata di Valentino Rossi fa colpo - tutti pazzi per Francesca Sofia [GALLERY] : Francesca Sofia si palesa per la prima volta nelle vesti di fidanzata di Valentino Rossi al Mugello e porta fortuna al Dottore: si parla già di ‘Novello Effect’ Valentino Rossi al Mugello colleziona una pole position (che non otteneva dal 2016) ed un terzo posto (il terzo di stagione). Un weekend positivissimo per il campione di Tavullia, che accorcia le distanze dal leader in classifica del Motomondiale Marc Marquez e riacquista ...

MotoGp - colpo di scena : cade Marquez : colpo di scena nella gara MotoGp del Gp d'Italia . Il leader iridato Marc Marquez è caduto al quinto giro mentre era in seconda posizione, all'inseguimento del connazionale Jorge Lorenzo , Ducati, . ...