MotoGp Catalogna | Dovizioso | «L' arrivo di Petrucci? Sono molto contento»

MotoGp Catalogna - Pedrosa : «Non ho deciso nulla anche se ho ottime opzioni» : BARCELLONA - C'era grande attesa per conoscere il futuro di Dani Pedrosa durante la conferenza stampa della vigilia del GP di casa. Invece il pilota spagnolo non ha sciolto le riserve, ammettendo di ...

MotoGp Catalogna - Petrucci : «Ho la mente più sgombra per il futuro» : BARCELLONA - Ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGp, Danilo Petrucci affronta il weekend catalano con maggiore serenità dopo aver saputo di essere stato scelto come pilota ufficiale Ducati ...

MotoGp Catalogna - Petrucci : «Voglio concentrarmi su questa stagione» : BARCELLONA - Danilo Petrucci, ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGp, affronta il weekend catalano con maggiore serenità dopo aver saputo di essere stato scelto come pilota ufficiale ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : la Ducati a Barcellona per vincere - Valentino Rossi punta al podio : Dalle colline toscane del Mugello alla calda ed assolata Catalogna. Il Circus del Motomondiale fa rotta verso il circuito del Montmelò (Spagna), settimo round della stagione, e nella classe regina si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. La situazione di classifica è rovente: cinque piloti racchiusi in 31 punti. Il leader è sempre lui, Marc Marquez, ma lo spagnolo, alfiere della Honda, dopo i tre successi consecutivi di Austin, ...

MotoGp Catalogna - Marquez : «Non pensavo arrivasse un compagno così forte» : BARCELLONA - Finalmente Marc Marquez ha parlato, per la prima volta dalla notizia del passaggio di Lorenzo alla Honda, e lo ha fatto al quotidiano madrileno As: ' Volevo un compagno di squadra forte, ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

MotoGp : Catalogna - Lorenzo ci crede : ANSA, - ROMA, 13 GIU - Il primo successo in sella alla Ducati ha rinfrancato Jorge Lorenzo, ora convinto di poter finalmente interpretare un ruolo da protagonista nel mondiale MotoGp. "La vittoria del ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Dovizioso - tutto è tornato possibile. Ducati competitiva - serve la perfezione fino a Valencia per sognare : Un anno fa, proprio in questi giorni, la sua stagione visse un’impennata decisa e rapida che lo portò a lottare fino all’ultima gara per contendere il titolo iridato della MotoGP a Marc Marquez. A dodici mesi di distanza sono presenti punti di contatto nei confronti della situazione del 2017, ma Andrea Dovizioso ha qualche ostacolo in più verso il suo grande obiettivo. Nella scorsa stagione arrivò una doppietta Mugello-Catalogna che ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Dovizioso - tutto è tornato possibile. Ducati competitiva - serve la perfezione fino a Valencia per sognare : Un anno fa, proprio in questi giorni, la sua stagione visse una impennata decisa e rapida che lo portò a lottare fino all’ultima gara per contendere il titolo iridato della MotoGP con Marc Marquez. A dodici mesi di distanza sono presenti punti di contatto nei confronti della situazione del 2017, ma Andrea Dovizioso ha qualche ostacolo in più verso il suo grande obiettivo. Nella scorsa stagione arrivò una doppietta Mugello-Catalogna che lo ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : il malinconico addio di Daniel Pedrosa. Un futuro oltre l'Honda? : Che la stagione 2018 non fosse iniziata sotto i migliori auspici per Daniel Pedrosa, lo si era capito sin dall’avvio. Dopo un mesto settimo posto nel Gran Premio di Losail, il pilota spagnolo è stato poi speronato da Johann Zarco in Argentina dopo pochi giri, con conseguente ritiro e problema al polso. Un problema dal quale ha recuperato in fretta, ma che lo ha limitato parecchio nella guida. Da lì in avanti il suo Mondiale è proseguito con un ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : il malinconico addio di Daniel Pedrosa. Un futuro oltre l’Honda? : Che la stagione 2018 non fosse iniziata sotto i migliori auspici per Daniel Pedrosa, lo si era capito sin dall’avvio. Dopo un mesto settimo posto nel Gran Premio di Losail, il pilota spagnolo è stato poi speronato da Johann Zarco in Argentina dopo pochi giri, con conseguente ritiro e problema al polso. Un problema dal quale ha recuperato in fretta, ma che lo ha limitato parecchio nella guida. Da lì in avanti il suo Mondiale è proseguito ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : il malinconico addio di Daniel Pedrosa. Un futuro oltre l’Honda? : Che la stagione 2018 non fosse iniziata sotto i migliori auspici per Daniel Pedrosa, lo si era capito sin dall’avvio. Dopo un mesto settimo posto nel Gran Premio di Losail, il pilota spagnolo è stato poi speronato da Johann Zarco in Argentina dopo pochi giri, con conseguente ritiro e problema al polso. Un problema dal quale ha recuperato in fretta, ma che lo ha limitato parecchio nella guida. Da lì in avanti il suo Mondiale è proseguito ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Valentino Rossi - il pragmatismo non basta più. Ora serve un aiuto concreto dalla Yamaha : Il weekend del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, si avvicina sempre di più. L’appuntamento del Mugello (Italia) ha lasciato spunti interessanti: la doppietta Ducati, con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), la caduta di Marc Marquez ed il podio di Valentino Rossi. Senza perderci nei discorsi relativi al mercato (passaggio di Lorenzo in Honda e di Andrea Iannone in Aprilia), parliamo di Valentino e delle ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona. Il trionfo nel 2017 il ricordo più dolce : Dopo le emozioni del GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale e della MotoGP fa rotta verso la Spagna, in Catalogna, per il settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló ci si aspetta molto dalla Ducati. La Rossa, reduce dalla doppietta sull’asfalto toscano, vuol riconfermarsi anche lungo il nastro d’asfalto catalano. In particolare le attenzioni sono per Andrea Dovizioso. Il forlivese, secondo alle spalle del ...