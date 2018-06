Motocross | GP Ottobiano 2018 | Tony Cairoli spera nel tracciato di casa per fermare

oasport

(Di giovedì 14 giugno 2018)ha iniziato a rendersi conto che no, Jeffrey Herlings quest’anno non scherza affatto. L’olandese sta sbriciolando ogni record e ogni avversario e per il nostro portacolori c’è un solo e chiaro obiettivo: spezzare l’egemonia del giovane olandese sin da subito, altrimenti il Mondiale MXGPsi può già ampiamente definire chiuso. Dopo l’ennesima vittoria di Herlings nel Gran Premio di Francia di Saint Jean d’Angely, il margine tra i due rivali si è allungato fino a 62 punti, un gap che non ammette repliche e che, come detto, deve essere ridotto in fretta. I numeri del classe 1994, tuttavia, non lasciano grandinze anche ad un nove volte campione del mondo come: 10 Gran Premi disputati, 20 manche corse, 16 vinte da Herlings con tre secondi posti ed un terzo, ed un filotto aperto di nove, sì avete letto bene, nove successi ...