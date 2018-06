Moto2 | GP Catalogna 2018 | Francesco Bagnaia riparte da Barcellona Alex Marquez gioca in

oasport

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il Motomondiale torna in Spagna per il secondo appuntamento in terra iberica. Stavolta si correrà in, sul circuito del Montmeló. Da lìla corsa verso il titolo di, leader del Mondiale di. Pecco è reduce da un weekend complicato al Mugello, dove ha dovuto lottare con problemi al braccio che lo hanno fortemente limitato ma che non gli hanno impedito di terminare la gara ai piedi del podio, portando a casa punti preziosi per la classifica. Orada. Anche in Argentina gli era capitato di scendere dal podio e la risposta nel weekend successivo era stata da campione, dominando la gara di Austin. Stavolta, però, Pecco correrà su un circuito dove non ha mai brillato: ci ha corso sei volte in carriera, racimolando un 10° posto (al secondo anno di Moto3) come miglior risultato. Alle sue spalle gli inseguitori premono, a ...