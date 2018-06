Morti sul lavoro | già 300 dall' inizio del 2018 | +9 | 2% rispetto al 2017

Camion di trasporto cavalli sbanda sull’autostrada A6 - quattro animali Morti nello schianto : L'impatto lungo il tratto autostradale che collega la A6 alla A10. Ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenienti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere

Morti abbracciati sul gommone alla deriva : "Neanche si conoscevano - in comune avevano solo la disperazione" : È approdata verso le 7 di mercoledì mattina nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana, trasportando 932 migranti salvati negli ultimi giorni nel corso di sette operazioni di soccorso effettuate al largo della Liba. Sull'imbarcazione, anche due cadaveri recuperati durante i salvataggi: si tratta di due somali, una ragazza e un ragazzo, Morti sul gommone prima che arrivassero i soccorsi. Se ne stavano ...

I due cadaveri trovati abbracciati «Sono Morti di stenti sul gommone» : Uomini, donne e bambini partiti da chissà quale posto in fondo al mondo, passati dalla Libia e imbarcati su qualche bagnarola galleggiante, senza nessuna certezza di arrivare fino a qui. Hanno facce ...

Selfie pericoloso sul ciglio della scogliera - scivolano e cadono : Morti due turisti : La coppia di trentenni pare sia scivolata facendo un volo di diverse decine di metri che non gli ha lasciato scampo. I corpi senza vita dei due turisti sono stati ritrovati solo il mattino seguente da un addetto della spiaggia sottostante la scogliera .Continua a leggere

Salvini al Senato sul caso Aquarius<br>"Sono stufo di questi Morti di Stato" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Oltre a snocciolare numeri, ha anche fatto un discorso abbastanza accorato sul suo impegno a salvare donne e bambini, a offrire un futuro certo ai rifugiati "veri" e allo stesso tempo a combattere il business dell'immigrazione, che va dagli scafisti che partono con i gommoni già sgonfi perché sanno che poi qualcuno andrà a salvare i migranti, agli ...

Imbarcazione di turisti si schianta sul fiume Volga : manovra sbagliata causa 11 Morti : L' Imbarcazione era un catamarano con 16 persone a bordo che si è scontrato contro una chiatta probabilmente per una manovra sbagliata . Al vaglio degli investigatori anche le misure di sicurezza a bordo visto che il natante pare fosse privo delle luci di segnalazione e dei documenti necessari per il trasporto di turisti .Continua a leggere

Morti improvvise sulle rive del Chiemsee : "Così è la vecchiaia. Si diventa una foglia avvizzita e non ha più nessuna importanza il fatto che uno negli ultimi settanta, ottant'anni io sia stato un uomo, magari anche un uomo attraente, intelligente o di successo. I connotati sessuali primari e secondari si riducono semplicemente a oggetto di compassione o di scherno".Difficilmente incontrerete, in un romanzo, la vecchiaia raccontata in maniera così lucida, ...