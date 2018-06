Mondiali | il ct della Spagna Lopeteguei esonerato | “sono molto triste”

Stadi Mondiali Russia 2018 - dove si giocheranno le partite della competizione : Lo Stadio è stato più volte adibito per ospitare concerti, spettacoli ed eventi non solo sportivi ma anche culturali; ha ospitato inoltre i Mondiali di nuoto in vasche da 50 metri, che sono state ...

Inno Mondiali 2018/ Video - "Colors" di Jason Derulo è la canzone ufficiale della Coppa del Mondo in Russia : Inno Mondiali 2018: è Colors, eseguita da Jason Derulo e Maluma, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo. Sarà presentata nel corso della cerimonia di apertura di giovedì 14 giugno(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 05:10:00 GMT)

Mondiali - i calciatori più vecchi della storia e l’egiziano che li batterà : Venerdì, se sarà in campo contro l’Uruguay, c’è da giurare che il cuore gli batterà forte, nonostante l’esperienza accumulata in una carriera infinita: Essam El Hadary, portiere e capitano dell’Egitto, si appresta a debuttare in un Mondiale di calcio alla veneranda età di 45 anni e 5 mesi. Record assoluto di longevità agonistica nella lunga storia del torneo iridato: più anziano dell’highlander Faryd Mondragon, che a “Brasile 2014″ ...

Mondiali Russia 2018 - niente sconti da parte della polizia inglese : fermati a Londra 1300 hooligans : La polizia di Londra ha fermato 1300 hooligans in partenza per la Russia, intimandogli di consegnare il passaporto Le autorità britanniche hanno impedito la partenza per la Russia a oltre 1.300 hooligans, già noti alle forze dell’ordine per i loro comportamenti violenti, intimando loro di consegnare il passaporto. Lo ha riferito l’Home Office, spiegando che i destinatari del provvedimento sono tutti ultrà con “un passato di ...

Mondiali 2018 - cos'è il Mate. Ecco il segreto della nazionale inglese : L'infusione di erba mate piace ai giocatori e con ottime ragioni: regala energia e stimola la produzione di endorfine

Mondiali - Hierro è il nuovo ct della Spagna : E’ l’ex ‘colonna’ del Real Madrid (club in cui ha giocato per 14 anni) Fernando Hierro il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato la federcalcio spagnola (Rfef). Hierro,. che sostituisce l’esonerato Julen Lopetegui, ha ricoperto finora l’incarico di direttore sportivo della stessa federazione, mentre in precedenza, da allenatore, era stato il vice di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real e ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : Fernando Hierro il nuovo ct della Spagna : A due giorni da Spagna-Portogallo, partita che chiuderà la prima giornata per quanto riguarda il Girone B dei Mondiali di Calcio di Russia 2018, gli iberici hanno trovato il nome dell’allenatore a cui affidare la panchina per questa manifestazione iridata dopo la bufera che ha coinvolto il poi esonerato Julen Lopetegui. Sarà Fernando Hierro, ex centrocampista del Real Madrid, classe 1968, a guidare la Roja. L’annuncio è arrivato da ...

Mondiali 2018 - ct della Spagna Lopetegui esonerato a due giorni dal debutto : La Spagna non ha un commissario tecnico a due giorni dal primo match dei Mondiali in Russia contro il Portogallo. La Federazione iberica ha annunciato poco fa l’esonero dell’ex ct Jules Lopetegui, “colpevole” di aver accettato l’offerta del Real Madrid dieci giorni dopo aver firmato il rinnovo del contratto con la stessa federazione per continuare a guidare le furie rosse. “Ringraziamo Lopetegui per quanto fatto ma siamo costretti a ...

