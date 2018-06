Mondiali | il capitano della Spagna | “voltiamo pagina”

INFORTUNIO DANI ALVES / Il capitano del Brasile salta i Mondiali : carriera finita? : A causa di un INFORTUNIO al ginocchio, il capitano del Brasile non andrà ai Mondiali . Le visite mediche sono state negative e per il giocatore finisce la stagione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:18:00 GMT)

Infortunio Dani Alves / Il capitano del Brasile salta i Mondiali per un problema al crociato : A causa di un Infortunio al ginocchio, il capitano del Brasile non andrà ai mondiali. Le visite mediche sono state negative e per il giocatore finisce la stagione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:48:00 GMT)