Molestie sul set di One Tree Hill? Sophia Bush rivela sconvolgenti dettagli su Mark

Amici - Miriana Trevisan contro Gino Paoli per una battuta sulle Molestie : Miriana Trevisan contro Gino Paoli, ospite ieri sera in prime time ad Amici. L'ex velina, paladina femminista, attacca su Twitter: 'Gino Paoli ospite dalla De Filippi fa il brillante: 'Ti molesto così ...

Morgan Freeman accusato di Molestie sessuali da 8 donne. 'Cos'ha fatto - anche sul set' : L'attore Morgan Freeman è stato accusato di molestie sessuali da otto donne. Lo riporta la Cnn spiegando che l'80enne avrebbe avuto comportamenti inappropriati sul set, molestando diverse donne che ...

Cile - atenei in rivolta contro le Molestie Santiago - accuse a ex n.1 della Consulta 18 università occupate - altre in sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...

"Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997" - Asia Argento porta il caso Molestie sul palco del festival : Asia Argento torna a far parlare di sé e del caso molestie, da lei stessa portato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di Cannes: "Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harvey Weinstein non sarà mai ...

Molestie verbali - in Francia primo via libera per la legge sulla violenza sessuale : Il vortice Weinstein continua a colpire. Anche indirettamente. E tra poco non lascerà più scampo nemmeno a quei bonaccioni che lungo la strada si abbandonano a complimenti dopo il passaggio di qualche ...

Bufera Molestie sull'Accademia Salta il Nobel per la Letteratura : Il terremoto delle molestie sessuali che hanno generato il movimento #MeToo scuote ogni angolo del mondo, travolge decine di Paesi, investe i settori più disparati e mantiene un unico comune ...

Scandalo Molestie anche sul Nobel : il premio letteratura non sarà assegnato : Per la prima volta dal 1943 il premio Nobel alla letteratura non verrà assegnato . Il prestigioso riconoscimento sarà conferito assieme a quello del 2019. La decisione è stata presa dall'Accademia ...

"Come vi sentite con un morto sulla coscienza?". L'sms del prof suicida agli studenti che lo hanno accusato di Molestie : "Come vi sentite ad avere un morto sulla coscienza?". È questo il testo del messaggio inviato, prima di suicidarsi, dal professor Francesco Parillo. Destinatari delL'sms i suoi denuncianti: studenti che l'hanno accusato di molestie sessuali. Parillo si è tolto la vita ingerendo un mix di farmaci, dopo esser stato condannato in primo grado lo scorso 23 aprile a 3 anni di reclusione, per violenza sessuale su sei dei suoi alunni, che ...

'Avete un morto sulla coscienza' - l'sms del prof suicida agli studenti dopo la condanna per Molestie : JESI - Si è tolto la vita martedì dopo aver appreso della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per carezze hard ad alcuni studenti della facoltà di Veterinaria dell'università Unicam di ...

'Avete un morto sulla coscienza' - l'sms del prof suicida agli studenti dopo la condanna per Molestie : Non voglio che da vittime questi studenti agli occhi del mondo universitario dove ancora gravitano, appaiano come dei carnefici. Oltretutto vivono una grandissima delusione per le dichiarazioni ...

Mia Farrow : "Avrei preferito che mia figlia avesse taciuto sulle Molestie subite dal padre Woody Allen" : Mia Farrow avrebbe preferito che la figlia adottiva Dylan non fosse uscita allo scoperto, tornando ad accusare il patrigno Woody Allen di averla molestata quando era bambina. "Avrei preferito che tutto venisse archiviato. Non volevo resuscitare il caso. E' stato un capitolo orribile per tutti noi", ha detto l'attrice, arrivando al gala della rivista Time in onore dei cento personaggi dell'anno, tra i quali è stato incluso il figlio Ronan ...

Femminicidi e Molestie : i numeri della violenza sulle donne in Italia - : Omicidi, molestie sessuali, stalking. Sono le piaghe che colpiscono le donne, nella maggior parte dei casi vittime dei propri mariti o compagni. Da gennaio 2018 ad oggi sono già 15 i Femminicidi in ...

Molestie - bufera sul Nobel : si dimette il capo dell'Accademia di Svezia Sara Danius : Lo scandalo e' scoppiato lo scorso novembre, sull'onda del movimento #MeToo, quando un giornale svedese ha pubblicato le accuse di aggressione e Molestie sessuali da parte di 18 donne contro il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson che dal 1992 e' membro dell'Accademia svedese