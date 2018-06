Modena ' Troppi premi agli avvocati comunali'

gazzettadimodena.gelocal

: poi :”stai spendendo un po’ troppi soldi”MA SE NON HO SPESO UNA MINCHIA TUTTO MAGGIO PER ANDARE A MODENA STUPIDA - bensxsmile : poi :”stai spendendo un po’ troppi soldi”MA SE NON HO SPESO UNA MINCHIA TUTTO MAGGIO PER ANDARE A MODENA STUPIDA - acodeswitcher : Modena comunque se hai troppi centrali qui a Trento Mazzo ce lo si riprende volentieri eh ?? #VNL -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Gli ispettori inviati dal Ministero contestano all'amministrazione pagamenti extra versati anche in caso di cause non vinte