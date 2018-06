: Minacce a prof, indagati due studenti - NotizieIN : Minacce a prof, indagati due studenti - CyberNewsH24 : #News #Minacce a prof, indagati due studenti - TelevideoRai101 : Minacce a prof, indagati due studenti -

due18enni di un istitutoessionale di Pesaro per violenza privata,e interruzione di pubblico servizio.Tre mesi fa accerchiarono e minacciarono con un accendino unessore, mentre la classe li incitava a dargli fuoco. Il docente non denunciò il fatto,emerso solo grazie a un video postato in rete da un compagno di classe. Il consiglio d'istituto ha bocciato i duee sospeso l'intera classe con obbligo di frequenza.I carabinieri hanno identificato e denunciato i due 18enni.(Di giovedì 14 giugno 2018)