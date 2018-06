Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere usata per meme omofobi

Millie Bobby Brown protagonista del nuovo video al femminile dei Maroon 5 con Ellen DeGeneres - Gal Gadot e altre star (video) : I Maroon 5 hanno pubblicato il videoclip del loro nuovo singolo "Girls Like You", e si tratta di una vera e propria celebrazione al femminile: da Millie Bobby Brown – che è la più giovane del video – a Gal Gadot, da Mary J. Blige a Jennifer Lopez, il frontman Adam Levine nel video è circondato da un buon numero di donne del mondo dello spettacolo. Il video comincia con Levine che canta di fronte a un microfono al centro di una stanza, ma ...

Maroon 5 ft. Cardi B : tra le super ospiti del video di “Girls Like You” anche Camila Cabello e Millie Bobby Brown : Una parata di star! The post Maroon 5 ft. Cardi B: tra le super ospiti del video di “Girls Like You” anche Camila Cabello e Millie Bobby Brown appeared first on News Mtv Italia.

Millie Bobby Brown - la star 14enne fa discutere : troppo giovane per quel post? : Millie Bobbie Brown, star 14enne di Stranger Things, è troppo giovane per pubblicare una foto in cui bacia il suo boyfriend? Pare proprio di sì, a giudicare dalle reazioni dei follower. L’attrice, in fondo, non ha fatto nulla di strano: è da qualche mese che fa coppia fissa con lo Youtuber 15enne Jacob Sartorius e, come molti fanno, ha condiviso la sua gioia su Instagram. Lo scatto è piuttosto innocente, con i due che si baciano al ...

Millie Bobby Brown - il bacio al fidanzato e l’ironia di Ariana Grande : Eleven di Stranger Things si è innamorata. Il suo lui è la star di Musical.ly e cantante Jacob Sartorius. E l’amore giovane, si sa, non teme i social. Così a un paio di mesi dall’inizio della loro relazione, Millie Bobby Brown condivide la foto di un bacio. I due sono al mare, su una «torretta» che fa tanto Baywatch, è notte. «Al chiaro di luna con lui», scrive lei. «Al chiaro di luna con lei», aggiunge semplicemente lui. E i post in ...

Ariana Grande : ha commentato una foto di Millie Bobby Brown e ti riconoscerai in pieno nelle sue parole : LOL The post Ariana Grande: ha commentato una foto di Millie Bobby Brown e ti riconoscerai in pieno nelle sue parole appeared first on News Mtv Italia.

Stranger Things - Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast : Stranger Things, Millie Bobby Brown vuole Leonardo Di Caprio nel cast Andrà in onda il prossimo anno la terza stagione di Stranger Things, la serie originale Netflix firmata dai fratelli...

Millie Bobby Brown vorrebbe Leonardo DiCaprio nel cast di Stranger Things : ‘Ho già in mente un ruolo!’ : Il fatto che faccia ormai parte di diritto del mondo dello spettacolo non le impedisce di sognare proprio come noi: Millie Bobby Brown ha svelato di essere una grande fan di Leonardo DiCaprio, al punto da avere addirittura pensato a un possibile ruolo per il suo ingresso nel cast di Stranger Things. Durante un'intervista con la Press Association la giovane interprete di Eleven/Undici ha parlato di come sarebbe davvero entusiasta se l'attore ...

Pauley Perrette di NCIS è l’attrice più amata della tv americana - più di Emilia Clarke e Millie Bobby Brown : Pauley Perrette di NCIS ha sicuramente lasciato il segno nei cuori dei suoi spettatori: anche se Abby Sciuto uscirà di scena negli ultimi episodi della quindicesima stagione della serie, una classifica riportata da The Wrap ha incoronato la Perrette come attrice più amata della tv americana in primetime. Stilata dalla Q Scores Company, la classifica è basata su alcuni sondaggi sottoposti ai consumatori e utilizzati da diverse aziende come ...

Al via le riprese di Stranger Things 3 - Millie Bobby Brown è tornata sul set per i nuovi episodi - foto - : Sono finalmente partite le riprese di Stranger Things 3, la serie cult di Netflix che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo anno 2019. Primo ciak per i nuovi episodi del format di grande successo dei fratelli Duffer, che negli ultimi mesi hanno affrontato non pochi problemi: le accuse di comportamenti ...

Millie Bobby Brown : ha cancellato le foto di Jacob Sartorius da Instagram dopo un presunto tradimento del fidanzato : Sarebbe già finita la storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius, che stavano insieme ufficialmente da tre mesi. [arc id=”e6f8810d-ab43-46a8-a25d-95d5b8982d10″] Non ci sono conferme da parte dei due diretti interessati, ma l’attrice di “Stranger Things” (hai visto la cifra incredibile che guadagnerà per la terza stagione?) ha cancellato tutte le foto con il fidanzato che aveva pubblicato su ...