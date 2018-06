Milano Palazzina Liberty in musica | gli appuntamenti della settimana

Milano Piano City - i principali appuntamenti di sabato 19 - dall’alba ai Bagni Misteriosi alla notte alla Palazzina Liberty : Il sorgere del sole a Milano Piano City sabato 19 maggio si celebrerà alle 5, ai Bagni Misteriosi, dove Andrea Vizzini si esibirà in Pianolink Silent Wifi Concert: musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy in un concerto per Pianoforte silenzioso su una pedana galleggiante. Un’esperienza di totale coinvolgimento dove la musica arriva alle orecchie del pubblico tramite cuffie wireless. Poi, dalle 11 alle 18, alla Fondazione ...

Maltempo Milano : sgomberata palazzina a Legnano : A seguito delle forti piogge verificatesi nella serata di ieri, la protezione civile della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la polizia locale di Legnano e con i vigili del fuoco, ha inviato sul posto alcune decine di volontari per attenuare gli impatti e agevolare la risoluzione delle criticità verificatesi sul territorio. Il sistema di protezione civile metropolitano si è inoltre reso disponibile a gestire eventuali ...

Milano. Palazzina Liberty in Musica : programma fino al 29 : Milano Palazzina Liberty apre le porte alla Musica. Appuntamenti anche in occasione della festività del 25 Aprile. Gli eventi vanno

Milano : morto militare ferito in crollo palazzina : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta Saverio Sidella, l'uomo di 45 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 31 marzo in seguito all'esplosione e al crollo della palazzina in cui abitava, a Rescaldina, vicino Milano. A darne conto, in un post su Facebook, è il sindaco della cittadina, Mich

Milano : morto militare ferito in crollo palazzina : Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Saverio Sidella, l’uomo di 45 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 31 marzo in seguito all’esplosione e al crollo della palazzina in cui abitava, a Rescaldina, vicino Milano. A darne conto, in un post su Facebook, è il sindaco della cittadina, Michele Cattaneo.“Tutta Rescaldina questa sera è triste”, scrive il sindaco, esprimendo vicinanza alla moglie e ai ...

Milano - crollo palazzina a Rescaldina : dopo una settimana trovato cane ancora vivo : Un cane di razza “shatush” è stato trovato ancora vivo sotto le macerie della palazzina di Rescaldina, nel Milanese, crollata una settimana fa: è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale è di proprietà di una delle famiglie coinvolte nell’evento: i pompieri lo hanno tratto in salvo dopo aver sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura. dopo averlo fatto bere e riscaldato, un vigile lo ha tenuto in braccio, ...

Milano. Riprende la programmazione di Palazzina Liberty in musica : Dopo la pausa pasquale la programmazione di Palazzina Liberty in musica Riprende domenica 8 aprile, ore 10:45, con il concerto

Milano - crollo palazzina : tutti salvi : 10.20 Sono state tratte tutte in salvo le persone coinvolte nel crollo della palazzina di Rescaldina, nel Milanese. Lo hanno confermato i Carabinieri, che insieme ai Vigili del fuoco sono accorsi sul posto. Delle nove persone estratte vive, nessuna sarebbe in pericolo di vita. I feriti, 4 bambini e 5 adulti, sono stati trasportati negli ospedali di Legnano (Milano), Castellanza (Varese), e al Niguarda di Milano. I più gravi sono due coniugi ...

Milano - crolla parte di una palazzina : tre estratti vivi dalle macerie : parte di una palazzina di due piani è crollata a Rescaldina (Milano). Tre persone sono state già estratte vive dalle macerie e i vigili del fuoco continuano a scavare alla ricerca di altri coinvolti. Le cause dell'incidente ancora non sono state accertate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.