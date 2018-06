Milano Arrestato straniero per avere falsificato il passaporto

A spasso nella metro con un fucile nei jeans : africano 30enne arrestato a Milano : Girava per la stazione Centrale di Milano con un fucile ad aria compressa che nascondeva nei pantaloni: un trentenne senegalese, regolare in Italia, è stato denunciato dalla polizia per procurato ...

Expo : scontri primo maggio a Milano - ricercato arrestato in Francia : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - La Digos di Milano Sezione antiterrorismo interno, su delega del sostituto procuratore Piero Basilone, è riuscita a rintracciare Marco Re Cecconi, 28 anni, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare - firmata dal gip Donatella Banci Buonamici il 9 novembre 2015 - per

Milano : incendia auto e scooter in centro - arrestato : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha arrestato un 50enne con precedenti penali: gli agenti lo hanno sorpreso mentre stava incendiando uno scooter in via Jacini, a poca distanza da un'auto distrutta dalle fiamme in via Paleocapa, in zona Cadorna. Dalla visione delle telecamere di vid

Milano : condannato per furti - arrestato con le valigie pronte per fuga : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha catturato Luciano Nicolosi, 65enne originario di Messina e residente nel comune di Corbetta, condannato ad espiare una pena di 7 anni e mezzo per truffa. Gli agenti della Divisione anticrimine della questura lo hanno arrestato in esecuzione di un

Milano - 49enne accoltellata e uccisa all’alba dopo una serata in discoteca. Arrestato il compagno : ha confessato : Avevano trascorso la serata insieme al disco-pub B52 di via Pezzotti, a Milano, un locale molto frequentato dai sudamericani. Poi hanno iniziato a litigare in strada finché Mora Alvarez Alexandra del Rocio, una 49enne ecuadoriana, è stata colpita al petto da una coltellata ed è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Per l’omicidio è stato fermato il compagno, Antonio Nunez Martinez, che nell’interrogatorio con il pm ha confessato, ...

Milano : ricercato per violenza sessuale - arrestato : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - La polizia di Stato ha rintracciato ieri a Milano un 64enne e un 50enne cittadino di origine cinese destinatari di ordini di esecuzione pena. Il personale del Commissariato di Quarto Oggiaro ha arrestato, dopo sei mesi di indagini, il 64enne (latitante dal 30 dicembre 20

Milano - si spoglia davanti alla Rinascente : arrestato 29enne : Un uomo di 29 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato oggi in pieno centro a Milano. L'uomo intorno a mezzogiorno si è presentato davanti alla Rinascente in via Santa Radegonda e si è denudato, iniziando a molestare passanti e clienti. Il responsabile della sicurezza del punto vendita, un rumeno di 30 anni, è riuscito a bloccarlo a fatica grazie all'ausilio di due colleghi fino all'arrivo della polizia. Quando gli agenti sono ...

Milano : picchia la compagna e il figlio di un anno - arrestato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un uomo, G.C.M.J., cittadino peruviano di 25 anni, per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna a Rho (Milano). Gli agenti del commissariato sono intervenuti in un appartamento in piazza San Vittore dove hanno trovato la donna, 22 anni,

Milano : riduce donna in schiavitù e la costringe a prostituirsi - arrestato : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – Aveva convinto una connazionale 22enne a seguirlo in Italia con la promessa di un lavoro come commessa, ma poi l’aveva ridotta in schiavitù obbligandola a prostituirsi. Per questo un 48enne originario dell’Uruguay è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto la scorsa notte a Milano.L’uomo era partito insieme alla giovane lo scorso mese di aprile. Una volta giunti a Milano, con la ...

