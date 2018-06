Milano | anziana accoltellata in strada da un' altra donna

Milano - paura in strada per un'anziana accoltellata in un raptus : paura ieri pomeriggio a Trezzano sul Naviglio. In via Leonardo da Vinci, un'anziana di 81 anni stava camminando per strada quando è stata avvicinata e accoltellata da un'altra donna, di 65 anni. Dai ...

Milano : anziana trovata senza vita nel Naviglio : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - Il corpo di una donna di 90 anni è stato trovato senza vita nelle acque del Naviglio a Milano, in Ripa di Porta Ticinese all'altezza di via Casale. A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni passanti con una telefonata che è arrivata alla centrale alle 7.40 circa. Sul pos

Milano : rapina anziana - arrestato : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Attendeva con fare sospetto la discesa dei passeggeri del tram 91 alla fermata nei pressi di viale Stelvio. Quando si è mosso seguendo una donna di 72 anni, gli agenti di Polizia lo hanno pedinato. Improvvisamente, con una mossa violenta e improvvisa, N.K., 27 anni, di origine marocchina, ha strappato la collana dal collo della signora per poi scappare, ma è stato subito fermato ed arrestato. L’uomo con ...

Milano : rapina anziana - arrestato : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Attendeva con fare sospetto la discesa dei passeggeri del tram 91 alla fermata nei pressi di viale Stelvio. Quando si è mosso seguendo una donna di 72 anni, gli agenti di Polizia lo hanno pedinato. Improvvisamente, con una mossa violenta e improvvisa, N.K., 27 anni, di origine marocchina, ha strappato la collana dal collo della signora per poi scappare, ma è stato subito fermato ed arrestato. L’uomo con ...

Milano : incendio in appartamento - morta anziana : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio divampato in un appartamento di uno stabile in via dei Fiordalisi, in zona Lorenteggio, a Milano. Altre tre persone sono rimaste intossicate in modo non grave dal fumo dell'incendio. Verso le 16.30 i vigili del fuoco sono inter

Milano : rubano borsa ad anziana e fanno spese con bancomat - due arresti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Hanno rubato la borsa ad una anziana signora e hanno fatto spese con il bancomat della vittima. Nei guai due cittadini peruviani, arrestati dagli uomini della Squadra Mobile di Milano. Si tratta di J.C.S., 45 anni, e P.J.G., 29 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. L’episodio è avvenuto in via Marghera: qui alcuni uomini in servizio hanno notato i due in atteggiamento sospetto e ...

Ancora violenza a Milano : straniero aggredisce anziana : Milano capitale della paura: dal 1999 non c'era più stata una tale ondata di violenza, soprattutto commessa da stranieri.Ma l'ennesima aggressione è avvenuta ieri, in pieno giorno nel centro di Milano. Intorno a mezzogiorno, infatti, un'anziana donna è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un 34enne, di nazionalità gambiana, ma originario della Sierra Leone. Il tutto è avvenuro in piazza San Marco, nella centralissima zona di ...

Milano - trentenne africano litiga con una anziana donna e la colpisce con una bottigliata : Una anziana donna è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un uomo di 34 anni, della Sierra Leone. L'uomo aveva discusso con la donna poco prima in piazza San Marco nel centro di ...

Milano - ladro rischia il linciaggio/ Video - rapina e picchia un'anziana : viene preso a calci dai passanti : Milano, ladro rischia il linciaggio: dopo aver picchiato e rapinato una anziana, un marocchino viene fermato e preso a calci dai passanti, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:03:00 GMT)