Milan | Rivera | aspettiamo posizione Uefa

Milan - Rivera : “vediamo cosa dirà l’Uefa per la partecipazione alle Coppe” : “Oggi non possiamo dire niente, ma aspettare e vedere cosa accade. La proprietà del Milan ha speso tanti soldi, ha cambiato tutta la squadra, ma è non riuscita ancora a trovare posto nelle alte sfere. Vediamo cosa dirà l’Uefa per la partecipazione alle Coppe”. Lo ha detto Gianni Rivera, a Pescara, in merito all’attesa per i rossoneri di conoscere il loro futuro in Europa, intervenendo al convegno ‘120 anni di Figc: ...

Milan : arriveranno due giocatori fortissimi ad una condizione? Ecco chi sono Video : Per il Milan non c’è il tempo dei rimpianti dopo la Finale di Coppa Italia persa nettamente con la Juventus, infatti i rossoneri devono concentrarsi per l’importantissimo impegno di domenica prossima contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per i ragazzi di Gattuso sara' una sfida decisiva, nella quale il Milan si giochera' la sua chance di posizionarsi al sesto posto in campionato, posizione che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima ...

Milan - Gattuso/ “Pogba andrei a prenderlo a piedi - arriveranno 3-4 giocatori” : Milan, Gattuso in conferenza stampa: “Pogba andrei a prenderlo a piedi, arriveranno 3-4 giocatori”. Il tecnico rossonero ha parlato poco fa in vista della partita contro il Benevento(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:57:00 GMT)