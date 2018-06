Milan | Mr Li studia lo sprint decisivo | a Nyon con il socio per tentare la Uefa

Studia a Pavia il primo rider a fare causa a Milano : E' un 23enne oggi studente di Biotecnologie, ex fattorino dalla Foodinho: chiede di essere riconosciuto come lavoratore a tempo indeterminato

Vegano insultato e picchiato a Milano - l'aggressore 18enne studia da cuoco : ai domiciliari : Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, gli altri tre sono stati rimessi in libertà per non aver commesso il fatto. Si cerca un quinto ragazzo. La...

Milan - mercato bloccato dopo la bocciatura Uefa. Si studiano le contromosse : M ILANO - E' il momento più difficile di un'annata calcistica per attendere una decisione come quella che la Camera arbitrale dell'Uefa dovrà pronunciare nei confronti del Milan dopo la bocciatura del ...

Milano - assalto a sala slot in centrale/ Via Torriani - rapina con fucili a pompa : piano studiato nei dettagli : rapina a Milano, assalto alla sala slot in Stazione centrale: via Torriani, paura e bottino da 4mila euro nel negozio gestito da cinesi. Ultime notizie, non ci sono feriti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:29:00 GMT)