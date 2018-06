: Porti chiusi e pugno duro della Gendarmerie Nationale contro i migranti: nel 2017 45mila espulsi verso l'Italia. La… - HuffPostItalia : Porti chiusi e pugno duro della Gendarmerie Nationale contro i migranti: nel 2017 45mila espulsi verso l'Italia. La… - berenice0104 : Nel 2017, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), l'Italia ha accolto 119.369 mi… - EGardini : #Macron non può dare lezioni a nessuno tanto meno all’Italia. Abbiamo visto tutti le immagini della donna incinta t… -

Nel, istranieri non accompagnatidal sistema di accoglienza in Italia sono stati 18.300.Gli irreperibili sono stati più di 2440 sugli oltre 15.770 arrivati nel corso dell'anno. Lo si apprende dall'Atlante deistranieri non accompagnati di Save the Children. Quasi la metà è ospitata in Sicilia (43%) e solo il 3% è stato dato in affido. Oltre 1200 hanno meno di 14 anni. Hanno spesso un bagaglio pesante alle spalle, costituito da violenze,torture, schiavitù e viaggi lunghissimi.(Di giovedì 14 giugno 2018)