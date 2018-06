: Migranti, telefonata #Macron-#Conte. #DiMaio: #Francia si scusi, non indietreggiamo. Nel TG delle 9. - SkyTG24 : Migranti, telefonata #Macron-#Conte. #DiMaio: #Francia si scusi, non indietreggiamo. Nel TG delle 9. - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, fonti Francia: nella notte telefonata cordiale #Macron-#Conte #Canale50 - Agenzia_Italia : #Migranti: telefonata cordiale Macron-Conte -

Nella notte il presidente francese,,e il premier italiano,,"hanno avuto una conversazione telefonica cordiale".Lo ha dichiarato ai microfoni di Europe1 la ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau. "C'e' il tempo delle emozioni e il tempo del lavoro per affrontare questioni importanti come la crisi migratoria",ha aggiunto. "Abbiamo bisogno di parlare con l'Italia,è un grande partner,grande vicino". Parole di apprezzamento sul fronte dell'immigrazione:"L'Europa deve fare di più per aiutare l'Italia".(Di giovedì 14 giugno 2018)