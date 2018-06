Migranti - sono 18.300 i minori non accompagnati presenti in Italia - : Le cifre relative al 2017 sono state diffuse da Save The Children in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato che si tiene il 20 giugno. La metà dei bambini si trova in Sicilia, 2400 gli ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui Migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

40 Migranti sono stati soccorsi da una nave militare statunitense - che però ora non sa che farne : Nel Mediterraneo c’è un’altra situazione complicata – e finora irrisolta – che sta coinvolgendo una nave militare statunitense e 40 migranti soccorsi durante un naufragio. Mercoledì la Us Navy Trenton si è imbattuta in un naufragio: senza che l’operazione fosse The post 40 migranti sono stati soccorsi da una nave militare statunitense, che però ora non sa che farne appeared first on Il Post.

Migranti - Conte annulla il viaggio a Parigi : «Non ci sono le condizioni» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il premier e il ministro dell’Economia annullano le rispettive visite in Francia. Confermato invece l’incontro di giovedì a Berlino tra Tria e il tedesco Scholz...

Migranti - in venti sbarcano con lo yacht a Isola di Capo Rizzuto : sette sono minori : venti Migranti sono sbarcati oggi in località 'Le Castella' di Isola di Capo Rizzuto, da uno yacht di circa 20 metri denominato 'Blue Horizon - Maiora'. I Migranti sono stati rintracciati per le vie ...

Migranti sbarcati a Catania - i due giovani somali sono morti abbracciati : sono morti abbracciati i due giovani somali trovati senza vita a bordo della nave Diciotti sbarcata nelle scorse ore a Catania con a bordo...

Migranti - nave Diciotti sbarca a Catania : a bordo 937 persone - due sono morti : E' entrata nel porto di Catania poco dopo le 7 di mattina la nave 'Diciotti' della Guardia Costiera con a bordo 937 Migranti recuperati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo in diverse operazioni di ...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila Migranti come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...

[L'analisi] Gli sbarchi sono colpa della Francia e adesso 7 milioni di Migranti spaventano l'Europa : Questo bisognerebbe fare per fermare le migrazioni della Libia controllate dalle milizie armate e dalle organizzazioni criminali diventate una costante del panorama libico: nell'economia locale si fa ...

Salvini respinge i Migranti - ma sono in calo del 77% : Mentre sta facendo discutere la decisione di Salvini di respingere la nave Acquarius con oltre 600 migranti a...

Migranti - crollo degli sbarchi : sono 14mila - -76 - 8% rispetto al 2017 : I numeri, aggiornati quotidianamente dal Viminale, fotografano una dinamica che sembra sposarsi male con gli allarmi sulla «invasione» e il «traffico di esseri umani» pubblicizzati nel vivo della campagna elettorale. A questo ritmo, è inverosimile che il bilancio dell’intero 2018 riesca anche solo ad avvicinarsi agli standard del biennio precedente:? 181.436 Migranti sbarcati nel 2016 e 119.369 nel 2017...

Aquarius - il medico lampedusano Bartolo : “Braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei Migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...

Migranti : sindaco Lampedusa - se ci sono accordi con Ue si rispettino o rischio anarchia : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Se ci sono accordi con l'Europa sui Migranti e il governo italiano intende modificarli, prima si cambiano gli accordi e poi si agisce di conseguenza, altrimenti si rischia una sorta di anarchia, che è il contrario dello spirito comunitario". Lo ha detto all'Adnkronos