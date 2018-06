Migranti - sempre più minori soli in Italia : solo il 3% in affido - migliaia gli irreperibili : L'Atlante di Save the children: boom di richieste d’asilo, quasi 10.000 nel 2017, in controtendenza rispetto all'Europa dove sono calate del 50 per cento. Ferma la relocation verso gli altri paesi

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Merkel : "Roma non può essere lasciata sola" : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Caos Migranti - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini : "L'Ue parli ora o taccia per sempre"

Migranti - Italia e UE sempre più lontane. La nave Aquarius resta in mezzo al mare : Teleborsa, - Con un messaggio urgente alle autorità maltesi "il porto più sicuro è il vostro" il ministro dell'Interno, Matteo Salvini imposta una svolta senza precedenti e dimostra che quanto detto ...