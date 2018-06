Migranti | nave Usa getta 12 morti in mare Trenton è senza celle frigorifere | Oim

Odissea Aquarius - la nave di Migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna : La decisione a causa del maltempo, Sos Mediterranee: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini: «Problemi loro»

Migranti : nave Usa senza celle frigorifere abbandona in mare 12 corpi : Non si tratta più solo di scelte di politica estera- sottolinea la deputata Dem- Salvini, vero dominus del governo, con continui proclami e atti di forza, si comporta come se fosse in campagna ...

Migranti : nave Usa abbandona 12 corpi in mare. L'Aquarius cambia rotta : La nave della marina militare ha messo in salvo 41 Migranti e ha chiesto aiuto alla Sea Watch. Il monito del Papa: serve l'aiuto dell'intera comunità internazionale - Rischia di scoppiare un altro ...

La nave Usa non ha celle frigorifere : lasciati in mare i corpi di 12 Migranti La videoscheda : La nave americana Trenton ha soccorso un gommone di migranti mettendo in salvo 41 superstiti. La Sea Watch si era detta disposta al trasbordo a patto di avere un porto sicuro vicino: «Non è avvenuto, ieri sera si è allontanata e abbiamo perso il contatto»

La nave Usa non ha celle frigorifere : lasciati in mare i corpi di 12 MigrantiLa videoscheda : La nave americana Trenton ha soccorso un gommone di migranti mettendo in salvo 41 superstiti. La Sea Watch si era detta disposta al trasbordo a patto di avere un porto sicuro vicino: «Non è avvenuto, ieri sera si è allontanata e abbiamo perso il contatto»

Nave militare Usa salva 41 Migranti al largo della Libia - recuperati 12 cadaveri : Un Nave militare americana, la Trenton, avrebbe messo in salvo 41 migranti al largo della Libia e recuperato dodici cadaveri in mare. La Trenton avrebbe poi contattato Seawatch, la Nave della ong ...

Nave Usa abbandona 12 Migranti morti in mare/ “Non abbiamo le celle frigorifero” : il caso della Navy Trenton : Nave Usa abbandona 12 migranti morti in mare, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:47:00 GMT)

Migranti - nave Usa senza celle frigorifere a bordo : salva 40 superstiti ma scarica in mare 12 corpi. Ora non sa dove attraccare : Dodici corpi, lasciati andare alla deriva nel Mediterraneo, perché la nave della marina Usa Trenton non dispone di celle frigorifere necessarie per farsene carico per periodi prolungati. E la Sea Watch 3, che l’ha assistita, non è potuta intervenire a causa dell’assenza di un porto sicuro dove attraccare. “Non ci sono salme a bordo della Trenton – conferma a Repubblica.it l’ufficio delle pubbliche relazioni della ...

Migranti - nave Usa con 12 cadaveri : 'Non abbiamo celle frigorifere' - : La Uss Trenton, impegnata nel Mediterraneo, ha salvato 41 persone e attende indicazioni dalle autorità italiane per sapere dove dirigersi. Secondo Repubblica le salme sarebbero state rigettate in mare

Nave Usa senza celle frigorifere : abbandonati in mare i corpi di 12 Migranti morti : Mancano le celle frigorifere a bordo e così dodici corpi, dodici cadaveri, vengono lasciati alla deriva nel Mediterraneo, ormai sempre più un enorme cimitero a cielo aperto. E' quello che successo a...

La nave Usa non ha celle frigorifere : lasciati in mare i corpi di 12 Migranti : La nave americana Trenton ha soccorso un gommone di migranti mettendo in salvo 40 superstiti: l’appello della Sea Watch per farli approdare nei porti

40 Migranti sono stati soccorsi da una nave militare statunitense - che però ora non sa che farne : Nel Mediterraneo c’è un’altra situazione complicata – e finora irrisolta – che sta coinvolgendo una nave militare statunitense e 40 migranti soccorsi durante un naufragio. Mercoledì la Us Navy Trenton si è imbattuta in un naufragio: senza che l’operazione fosse The post 40 migranti sono stati soccorsi da una nave militare statunitense, che però ora non sa che farne appeared first on Il Post.

Nave Usa senza celle frigorifere : abbandonati in mare 12 corpi di Migranti : Continua la prova di forza delle Ong contro l'Italia e, soprattutto, contro le misure adottate dal ministro degli Interno Matteo Salvini per arginare gli sbarchi sulle coste italiane. A farne le spese è stata, questa volta, la Marina militare americana che ieri ha recuperato 41 immigrati nel Mar Mediterraneo. In attesa di ricevere istruzioni dall'Italia, è arrivato (puntuale) il ricatto della Sea Watch. "La Nave americana Trenton ci ha chiesto ...

La nave Usa senza celle frigorifere : abbandonati in mare 12 corpi di Migranti : Alla fine quei dodici poveri corpi li hanno lasciati andare alla deriva in quella enorme tomba che è diventato il Mediterraneo centrale. Non ci sono celle frigorifere sulla Trenton, la nave veloce ...