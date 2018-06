Migranti | ministro francese | “Italia aiutata poco dall’Ue”

Migranti - Tria annulla incontro con ministro francese Le Maire : Roma, 13 giu. , askanews, Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro in programma a Parigi con l'omologo francese Bruno Le Maire previsto per oggi pomeriggio alle 17.30 alla luce dello scontro fra Italia e Francia sulla ...

Tensioni sui Migranti - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi Salvini : “Scuse - o Conte non vada a Parigi” : Ma dal ministero degli Esteri francese arrivano segnali di distensione dopo le accuse di ieri: «Siamo consapevoli degli sforzi dell’Italia»

Migranti - gelo tra Italia e Francia. Il ministro Tria cancella la visita a Parigi : Che la misura fosse colma lo si era capito già ieri sera quando da Palazzo Chigi hanno fatto trapelare l'indisponibilità del premier Giuseppe Conte a incontrare il presidente Emmanuel Macron al bilaterale di Parigi. Le parole usate dai vertici francesi contro il governo Italiano, dopo la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti Italiani alla nave Aquarius della Ong SOS Mediterranée con 629 immigrati clandestini a bordo, sono troppo ...

Tensioni sui Migranti - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi : Le Tensioni con la Francia in seguito al caso Acquarius e alle critiche mosse da Parigi si complica. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha annullato il suo viaggio nella capitale francese previsto per oggi. Il ministro avrebbe dovuto prendere un volo in partenza alle 14 da Roma. Ieri erano arrivati duri attacchi ...

Migranti : ministro Esteri Francia - Italia riveda posizione su Aquarius : Roma, (AdnKronos) – “Medici senza Frontiere e l’ong Sos Mediterranee dicono che i tempi di transito della nave Aquarius verso Valencia sono troppo lunghi rispetto alla situazione umanitaria” a bordo della nave. “La nave si trova a 25 miglia dalle coste siciliane e a 27 miglia da Malta: chiediamo ufficialmente alle autorità Italiane di rivedere la propria posizione e di accogliere i rifugiati che si trovano a bordo ...

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : enorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

Migranti - ministro Toninelli : gli altri Paesi Ue devono aprire porti : "Anche gli altri Paesi europei devono aprire i porti. Il problema dei flussi migratori da problema italiano deve diventare un problema da gestire insieme". Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo ...

Migranti - il caso nave Aquarius. De Magistris a Salvini : 'Ministro senza cuore - il porto di Napoli pronto ad accogliere' : ' Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte,bambini,anziani,esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani,con un cuore grande.Napoli è pronta,senza ...

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...

Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di Migranti di domenica : Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha licenziato il ministro degli Interni del suo governo, Lofti Brahem, probabilmente a causa del ribaltamento della barca con a bordo 180 migranti avvenuto domenica al largo delle coste della Tunisia. Il governo The post Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica appeared first on Il Post.

"Bene Salvini - siamo con lui" Anche il Belgio con il ministro Migranti - altro che Italia isolata... : altro che Salvini isolato. Un sostegno tanto inatteso quanto ampio e incondizionato al neo-ministro dell'Interno e leader della Lega arriva dal Belgio. Dal nuovo governo Italiano "mi aspetto una stretta sulla migrazione Segui su affarItaliani.it