Migranti | Merkel | “Test decisivo per futuro e coesione d’Europa”

Migranti - Merkel sta con l’Italia : “Ue non la lasci sola”‘. La carta che Roma è pronta a giocare : bloccare 3 miliardi alla Turchia : Nella partita che si gioca nell’Unione Europea sulla questione dei flussi migratori, Angela Merkel si schiera al fianco di Roma. “L’Italia per la sua posizione geografica è esposta a un numero grande di profughi e di Migranti – ha detto il portavoce della cancelliera Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla cooperazione lanciata da Sebastian Kurz, stamattina nella capitale tedesca, fra Vienna Roma e Berlino ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. «Vertice nei prossimi giorni». Merkel : l’Italia non va lasciata sola : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Merkel : "Sosteniamo Roma - non può essere lasciata sola" : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Migranti, Merkel: "Ue risponda in modo unitario o esplode"

Merkel : contrastare Migranti illegali : 22.39 "Sull'immigrazione illegale l'Europa deve essere unita". Così la tedesca Merkel a un incontro a Berlino con il suo omologo austriaco Kurz. Per la cancelliera è importante contrastare e "proteggere le frontiere esterne". "Decidiamo noi chi arriva in Europa,non gli scafisti", ha detto il cancelliere austriaco rispondendo alla domanda se sostenga la politica del ministro degli interni tedesco, Seehofer,che ha causato uno strappo con Merkel. ...

Migranti - incontro Merkel-Kurz. Cancelliera : “Ue sia unita”. L’austriaco : “Decidiamo noi chi arriva - non scafisti” : “Dobbiamo decidere noi chi arriva in Europa e non gli scafisti”. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz parla da Berlino e ribadisce la linea di Vienna sui Migranti. Proprio l’immigrazione è stata al centro dell’incontro con Angela Merkel che ribadisce quello che va dicendo da giorni: “Sull’immigrazione illegale dobbiamo rispondere in modo unitario. Questo tema ha il potenziale di danneggiare ...

Migranti - Aquarius verso Valencia. Merkel : Ue sia unita o esplode Video Parigi : «Italia cinica e vomitevole» : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Ue risponda in modo unitario o esploderà»

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : enorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

Migranti - Merkel : “Servono polizia di frontiera europea e standard di asilo comuni o la Ue è in pericolo” : “Se vogliamo che la libera circolazione non sia distrutta dal ritorno dei controlli alle frontiere, come già succede da alcune parti, allora deve esserci una difesa comune dei confini. E quindi abbiamo bisogno una vera e propria polizia europea di frontiera, che possa in caso di necessità agire anche quando ciò non piace agli Stati confinanti. Per ottenere questo ci metterò tutte le mie forze, perché altrimenti l’Europa è veramente in ...

Il compromesso tra Salvini e la Merkel con lo scambio tra Migranti e deficit : Rinunce forti da parte della Commissione, ma del resto quali alternative avrebbe se non di fare salire la temperatura dello scontro con la terza economia dell'Eurozona, rischiando contraccolpi enormi ...

La Merkel si è accorta che sui Migranti l'Italia è stata lasciata sola : Anche la Merkel se n'è accorta: l'Italia è stata lasciata sola di fronte all'emergenza migranti. In un'intervista all'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), la cancelliera tedesca ha riconosciuto che il tema delle migrazioni, la sicurezza alle frontiere esterne dell'Europa e una politica di asilo comune sono "la vera questione esistenziale ...