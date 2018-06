Migranti | la nave Usa Trenton ad Augusta per sbarcare 41 naufraghi | “Non siamo riusciti a

Migranti - NAVE USA GETTA 12 MORTI IN MARE/ Trenton a largo di Augusta ancora in attesa di spiegazioni : NAVE Usa abbandona 12 MIGRANTI MORTI in MARE, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Odissea Aquarius - la nave di Migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna : La decisione a causa del maltempo, Sos Mediterranee: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini: «Problemi loro»

La nave Usa non ha celle frigorifere : lasciati in mare i corpi di 12 Migranti La videoscheda : La nave americana Trenton ha soccorso un gommone di migranti mettendo in salvo 41 superstiti. La Sea Watch si era detta disposta al trasbordo a patto di avere un porto sicuro vicino: «Non è avvenuto, ieri sera si è allontanata e abbiamo perso il contatto»

Migranti - nave Usa senza celle frigorifere a bordo : salva 40 superstiti ma scarica in mare 12 corpi. Ora non sa dove attraccare : Dodici corpi, lasciati andare alla deriva nel Mediterraneo, perché la nave della marina Usa Trenton non dispone di celle frigorifere necessarie per farsene carico per periodi prolungati. E la Sea Watch 3, che l’ha assistita, non è potuta intervenire a causa dell’assenza di un porto sicuro dove attraccare. “Non ci sono salme a bordo della Trenton – conferma a Repubblica.it l’ufficio delle pubbliche relazioni della ...

