ilgiornale

: RT @Lettera43: Tra Francia e Italia è l'ora del disgelo: Macron chiama Conte. Confermato il viaggio a Parigi del premier - razorblack66 : RT @Lettera43: Tra Francia e Italia è l'ora del disgelo: Macron chiama Conte. Confermato il viaggio a Parigi del premier - GiovanniCalcara : RT @ilgiornale: #Migranti, disgelo tra #Italia e #Francia: #Macron telefona, #Conte andrà a Parigi - DRvsso : RT @Lettera43: Tra Francia e Italia è l'ora del disgelo: Macron chiama Conte. Confermato il viaggio a Parigi del premier -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Unata cordiale, nella notte. Ad alzare la cornetta è stato Emmanueldopo che per ore le istituzionine chiedevano un gesto riparatore alle parole offensive pronunciate in seguito alla decisione di Matteo Salvini di chiudere i portini alla nave Aquarius. Dall'Eliseo hanno subito fatto sapere che i toni scambiati con Giuseppesono stati "cordiali". "Il presidente francese - trapela da Palazzo Chigi - ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta ad offendere l'e il popolono". E così il premierno ha deciso di confermare il viaggio aprevisto per domani: "Conil caso è chiuso, ma ora dobbiamo lavorare alla riforma dei regolamenti di Dublino"."La notte ha portato consiglio". Ai microfoni di Rtl 102.5 Di Maio riassume così il riavvicinamento tra i due Paesi. Le tensioni tra Palazzo Chigi e l'Eliseo sono ...