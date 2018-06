Migranti | Di Maio | Macron si scusi o non indietreggiamo

Migranti - Di Maio : Macron? Proprio loro parlano... : Roma, 12 giu. , askanews, 'Proprio loro parlano '. Cosi il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano delle critiche del presidente francese Emmanuel Macron all'Italia sui ...

Migranti - Di Maio : da ora Italia non sola : 19.02 "La Spagna accoglierà la Nave Aquarius. E'un punto di svolta. E' bastato fare ciò che avrebbero dovuto fare i governi precedenti. Cioè dire che l'Italia non può farsi carico da sola di questo fenomeno globale". Questa la reazione del ministro Di Maio e leader del M5S. "Da oggi l'Italia non è più sola.Ci auguriamo che gli altri leader europei seguano l'esempio di Sanchez. Questa è la dimostrazione che se si vuole si può fare.Ora speriamo ...

Migranti - Aquarius in Spagna : Conte “grazie per solidarietà”/ Ultime notizie : Di Maio - “non c'era emergenza” : Migranti, Aquarius in Spagna. Premier Giuseppe Conte: “grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Di Maio : svolta su caso Aquarius - su Migranti Italia non più sola : Roma, 11 giu. , askanews, Il caso della nave Aquarius 'segna un punto di svolta': 'Da oggi l'Italia non è più sola' nella gestione degli arrivi dei migranti. 'La fine del business dell'immigrazione è ...

Migranti : Di Maio - si è fatto business - serve rendicontazione : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Il fenomeno della immigrazione in Italia è incontrollato perché si è fatto business. Spero che il prima possibile che questo Governo possa introdurre la rendicontazione puntuale di tutti i fondi che si assegnano al meccanismo dell’accoglienza per sapere come si stiano spendendo: forse scopriremo che avremo bisogno di meno fondi di quelli che destiniamo. Quasi 4,5 miliardi di euro l’anno. Se ...

Migranti - Di Maio : 'Non saremo supini ad altri governi' : Pomigliano d'Arco, 7 giu. , askanews, 'Quello che deve essere chiaro è e che questo non sarà un governo supino alle volontà di altri governi'. Lo assicura il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Migranti : Orfini - Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Leggo tante dichiarazioni del nuovo ministro del lavoro. Su tanti argomenti. Alcune condivisibili, altre meno. Mi farebbe piacere leggerne una sul sindacalista ucciso a fucilate. Però per ora non c’è. E sono passati quasi due giorni”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd. L'articolo Migranti: Orfini, Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? sembra essere il primo su Meteo Web.

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - "lo Stato siamo noi" : critiche a Salvini sui Migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri.

Di Maio aveva ragione - ecco la verità sui “Migranti” : Di Maio aveva ragione, ecco la verità sui “MIGRANTI” Si può parlare di business della disperazione? E se si: chi ci… L'articolo Di Maio aveva ragione, ecco la verità sui “MIGRANTI” proviene da Essere-Informati.it.

Neo governo - Di Maio : 'Punirò chi delocalizza'. Salvini : 'Dimezzo i soldi per i Migranti' : Una volta invocava le ruspe adesso può fare molto di più, come promette: 'Ho già parlato con il ministro dell'Economia. Gli ho detto che bisogna prestare attenzione ai 5 miliardi di euro che ...

Contratto - a Palermo M5s si spacca su Migranti. Consigliere contro capogruppo : ‘Io in linea con Salvini-Di Maio. Tu no’ : Entrambi sono contrari all’apertura di un hotspot per migranti nel quartiere popolare dello Zen. Ma lo sono in modo concettualmente diverso. La posizione sull’immigrazione del Movimento 5 stelle divide i consiglieri comunale di Palermo. Da una parte c’è l’ex candidato sindaco alle amministrative dello scorso anno, Ugo Forello, dall’altra Igor Gelarda, suo sfidante alle primarie. Il primo è il fondatore di ...

Flat tax - euro - debito - Migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

