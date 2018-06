Migranti | authority bacchetta Francia su detenzione minori

Migranti - l’authority indipendente contro la Francia : “Detenzione dei minori viola diritti fondamentali. Numeri in aumento” : La Francia viola i “diritti fondamentali” dei minori Migranti perché li “detiene” nei centri amministrativi e questo “costituisce un oltraggio alla loro integrità psicologica“. L’accusa arriva dal controleur des Prisons, un authority indipendente dello Stato francese per il controllo dei centri di privazione della libertà. In un parere pubblicato nel Gazzetta ufficiale francese il controleur des prisons ...