Migranti | Aquarius potrebbe modificare rotta a causa del mare mosso

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei Migranti verso Valencia è un'odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"

Migranti - disgelo Italia-Francia sul caso Aquarius : Conte venerdì da Macron : E disgelo fu. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Giuseppe Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza stampa. La conferma, dopo ore di...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui Migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Migranti nel Mediterraneo - ong non può fare trasbordo : “Nessun porto assegnato - si rischia nuovo caso Aquarius” : “È inaccettabile che persone che sono state letteralmente raccolte dall’acqua, che hanno visto i loro amici annegare, siano bloccate in mare senza un porto pronto ad accoglierle. La disputa sulla distribuzione dei richiedenti asilo non deve essere condotta a spese delle persone in difficoltà in mare”. È l’appello lanciato dal presidente di Sea-Watch Johannes Bayer e dalla portavoce dell’ong in Italia Giorgia Linardi a più di un giorno dal ...

Aquarius - Sos Méditerranée : porteremo Migranti in porti sicuri : Roma, , askanews, - Oltre 900 migranti, che si trovavano a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, sono sbarcati al porto di Catania. E' il primo arrivo in Italia dopo il caso Aquarius, la ...

Migranti Aquarius - Macron a Salvini : "no provocazioni"/ Video - Presidente Francia : "lavoriamo insieme" : Aquarius, Salvini: 'Macron, ti do 9 mila Migranti'. Video, Macron replica, 'no a provocazioni, lavoriamo insieme come già fatto'.

Migranti : Aquarius e navi militari proseguono verso Spagna

AQUARIUS - SALVINI : "MACRON - TI DO 9 MILA Migranti"/ Video - "voglio salvare vite" - Iwobi "Francia - no lezioni" : AQUARIUS, SALVINI: "Macron, ti do 9 MILA migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore, ecco l'appello al presidente transalpino(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Migranti. Salvini : spero arrivino scuse dalla Francia. Aquarius in navigazione verso Valencia : ... a nome del popolo italiano, chiederà spiegazioni degli insulti non solo al Governo ma a un popolo che è tra i primi al mondo per generosità, accoglienza, volontariato: se i francesi avranno l'umiltà ...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila Migranti come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...

Aquarius - una parte dei Migranti a Valencia con navi italiane : 17.47 - Palazzo Chigi ha risposto con una nota alle accuse proveniente dalla Francia (Qui il testo)16.08 - Sophie Beau, vicepresidente di SOS MEDITERRANEE, ha fatto il punto della situazione: "Anche se questa è ben lungi dall’essere la soluzione migliore per le persone salvate, siamo sollevati dal fatto che una soluzione sia stata finalmente trovata per consentire l’approdo di 629 tra uomini, donne e bambini in un luogo sicuro in Spagna. ...

Migranti - in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius : Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius Continua a leggere L'articolo Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius proviene da NewsGo.

Caos Migranti - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | La Aquarius in viaggio verso Valencia : Dopo le frasi di ieri sulla vicenda Aquarius, il ministrodegli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha convocato l'ambasciatore di Francia in Italia. Intanto la nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti arrivata nel porto di Catania, mentre la Aquarius è in viaggio verso Valencia