Metro e bus della Capitale | via gli accattoni | nuovo regolamento di Polizia Urbana

SCIOPERO TRASPORTI ATAC A ROMA/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e Metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Concerto Fedez e J-Ax a Milano : orari Metro e linee autobus : Oggi 1° giugno è il giorno del Concerto di Fedez e J-Ax a San Siro, spettacolo musicale con cui si concluderà il sodalizio artistico dei due rapper italiani. A seguire le informazioni su come arrivare allo stadio, con gli orari della metro e le linee di autobus del servizio Atm da prendere come riferimento, oltre ai rumors sulla scaletta delle canzoni. I fan di Fedez attendono con grande ansia l'appuntamento di stasera, che incoronerà il rapper ...

CODACONS : Dopo bus problemi anche per Metro A : Roma – A causa di un guasto tecnico, questa mattina ci sono stati rallentamenti per la Metro A della capitale e ancora disagi per i cittadini romani che si spostano per la città con i mezzi pubblici. “Dopo gli autobus che vanno a fuoco, e’ il turno dei treni della Metropolitana che si fermano a causa di problemi tecnici. Creando rallentamenti e ritardi su tutta la linea- spiega il presidente Carlo Rienzi -. Numerosi cittadini ...

Roma - traffico bloccato e bus deviati : ma la Metro viaggia fino a notte : I PROVVEDIMENTI Tredici linee di bus deviate, ma anche orario delle metropolitane allungato oltre il consuero orario di chiusura. In vista del Concertone del primo maggio in piazza San Giovanni - in ...

ROMA - GUASTO Metro B/ Atac ultime notizie : linea chiusa San Paolo-Castro Pretorio - disagi per bus sostitutivi : ROMA, altro GUASTO METRO B: ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, GUASTO a Colosseo. Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Metro B chiusa per guasto - attivi bus sostitutivi : Metro B chiusa per guasto: Infoatac comunica che il servizio è 'fortemente rallentato' causa verifiche tecniche alle stazioni Colosseo e Circo Massimo. Sono attivi bus sostitutivi per la tratta da ...

Scioperi più difficili per bus e Metro : tregua obbligata di 20 giorni - : Raddoppiato l'intervallo tra un'agitazione e l'altra. Imposta la comunicazione sui rischi reali per gli utenti in caso di stop. Sono le principali novità introdotte dalla Commissione di garanzia sulla ...

Scioperi - nuovo regolamento : “Intervallo minimo di 20 giorni tra agitazioni che fermano bus e Metropolitane” : L’intervallo tra uno sciopero e l’altro “può configurarsi quale prestazione indispensabile a garantire, nel suo contenuto essenziale, i diritti degli utenti”. Parte da questa considerazione il nuovo regolamento provvisorio del Garante degli Scioperi nei servizi pubblici. Che raddoppia, da 10 a 20 giorni, la distanza minima tra due agitazioni nel trasporto pubblico locale. “Gli Scioperi non vengono eliminati: se ne possono ...