Merkel all'angolo cede a Seehofer "Accordo bilaterale con l'Italia" Berlino e Roma mai così vicine : La cancelliera, messa all'angolo dall'asse Salvini-Seehofer-Kurz, cede al suo ministro dell'Interno: regole più dure sui migranti. E propone un accordo bilaterale all'Italia. Inedito asse Roma-Berlino. ANALISI Segui su affaritaliani.it

Varoufakis : la Bce 'compri' parte del debito di Italia e Grecia. Salvini e la Lega? Servono solo alla Merkel : Nell’immaginario collettivo, Yanis Varoufakis resta l’uomo «del referendum in Grecia»: il ministro delle Finanze ellenico che ha portato Atene sull’orlo della rottura con i creditori internazionali, nel luglio 2015, prima di dimettersi in polemica con il testacoda di Alexis Tsipras in favore delle condizioni imposte dalla Troika. Da allora l’economista, 57 anni e una carriera accademica dall’Australia agli States, ha lavorato a un progetto che ...

Migranti - Merkel sta con l’Italia : “Ue non la lasci sola”‘. La carta che Roma è pronta a giocare : bloccare 3 miliardi alla Turchia : Nella partita che si gioca nell’Unione Europea sulla questione dei flussi migratori, Angela Merkel si schiera al fianco di Roma. “L’Italia per la sua posizione geografica è esposta a un numero grande di profughi e di Migranti – ha detto il portavoce della cancelliera Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla cooperazione lanciata da Sebastian Kurz, stamattina nella capitale tedesca, fra Vienna Roma e Berlino ...

Merkel bacchetta Conte sulla Russia : «Stop alle sanzioni? Era meglio parlarne prima» : Al termine della due giorni in Quebec è chiaro che a The Donald tutto quello che non è «Quanto vale? Quanto mi dai?» non interessa

G7 - nessuno strappo con la Ue. Merkel e Macron : Mosca resta fuori. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Sintonia con Donald Trump che lo invita alla Casa Bianca ma anche un faccia a faccia con Macron che spinge Conte a sottolineare che su dazi e sanzioni alla Russia per ora L'Italia, pur...

Giuseppe Conte - il retroscena sul 'cugino muto'. Merkel e Macron gli fanno una domanda : 'Ma tu all'Università...' : Un professore al tavolo dei grandi del mondo. Pazza la vita, se sei Giuseppe Conte . Una mattina insegni all'Università di Firenze e qualche giorno dopo ti paracadutano in Canada per rappresentare l'Italia in uno dei momenti internazionali ...

G7 - Trump isolato. Merkel e Macron riallinenao Conte. Il presidente francese 'Valori comuni Ue' : 'Nel mondo del dopo-guerra Fredda, il G7 si è trasformato in un'istituzione che rappresenta la determinazione dell'Occidente a perpetuare i valori del libero mercato, del governo rappresentativo, ...

Merkel all'Italia: dobbiamo parlare direttamente, senza insinuazioni | "In Ue regole certe ma anche cooperazione"

Merkel - segnale all'Italia : "Dobbiamo parlare direttamente - senza insinuazioni" : La Cancelliera invita tutti a trattare con moderazione il neo insediato governo di Roma ricordando però che l'Europa si basa su "regole certe e cooperazione".Venerdì e sabato al G7 in Canada il primo incontro con il premier Conte

Merkel all'Italia : dobbiamo parlare direttamente - senza insinuazioni - 'In Ue regole certe ma anche cooperazione' : "Germania e Italia dovrebbero parlare gli uni con gli altri, invece di parlare gli uni degli altri, e non iniziare la comunicazione in modo indiretto con insinuazioni e congetture". Lo ha detto Angela ...

Merkel contraria alla Russia nel G8 : ANSA, - BERLINO, 6 GIU - "L'annessione della Crimea è stata una lampante violazione del diritto internazionale. E questo giustifica l'esclusione della Russia dal G8". Lo ha detto Angela Merkel ...

“Merkel offre la carota all’Italia - ma tiene il bastone dietro la schiena" : "Merkel offre la carota all'Italia, ma tiene il bastone dietro la schiena". Così l'agenzia di stampa Bloomberg titola un suo retroscena sui pensieri della cancelliera tedesca sul nuovo governo italiano, sulla base di quanto riferito da due funzionari del governo di Berlino. La Germania – scrive Bloomberg – è pronta a sfidare qualsiasi tentativo da parte del governo populista italiano di non rispettare i regolamenti ...