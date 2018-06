“Mercedesz Henger ha un nuovo fidanzato” L’ex naufraga stregata da lui

caffeinamagazine

(Di giovedì 14 giugno 2018) Qualcuno la conosceva già, altri hanno scoperto per la prima volta il suo sorriso e il suo carattere spontaneo quando l’hanno vista sbarcare insieme ai compagni d’avventura sulle spiagge de L’Isola dei Famosi 2016, dei quali è stata uno dei volti più apprezzati. Lei, Mercedesz, da quel momento in poi è diventata una presenza fissa sulle pagine delle testate italiane di gossip, con le indiscrezioni sul suo conto a rincorresi settimana dopo settimana. Fino all’ultima, quella che riguarda la vita sentimentale della figlia di Eva: a quanto pare, tra lei e Lucas Peracchi è infatti scoppiata la passione. Galeotta fu una cena di gala alla quale entrambi hanno preso parte, avendo così occasione di trascorrere del tempo insieme in quel di Capri, meta che di per sé è cornice di amori dalla notte dei tempi. A pubblicare gli scatti dei due il settimanale Spy, ...