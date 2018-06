Mediterraneo come la Somalia L' ipotesi missione militare Ue

Ambiente : l’Artico come il Mediterraneo - allarme microplastiche : In Artico la presenza in acqua di microplastiche è di 2,4 particelle al metro cubo: lo ha rilevato un recente studio effettuato in Artico dall’Ismar, Istituto di Scienze Marine del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), davanti alle coste della Groenlandia, i cui risultati sono stati anticipati nel corso di ‘FATTI di plastica, verso nuove soluzioni sostenibili per l’Ambiente’, evento organizzato dal Cnr in ...