Martina non si è suicidata

Martina : non è cambiamento - è disumanità : 18.35 "E'abominevole quanto sta accadendo nel Mediterraneo"scrive su Fb il segretario reggente del Pd Martina commentando le vicende delle navi Aquarius e Trenton. "Persone lasciate in mezzo al mare in condizioni drammatiche,morti a cui è negata la dignità di una sepoltura. E' questo il cambiamento? Questa è disumanità,è barbarie.Il governo se ha dignità intervenga e cambi radicalmente il segno delle scelte di questi giorni.Essere forte con i ...

Governo Lega-M5s - vertice sulle nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Martina : intervento Spagna non è vittoria - Salvini delirante : Roma, 11 giu. , askanews, - La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius non è "una vittoria" ed "delirante" la linea di Matteo Salvini. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurzio ...

Aquarius - Martina : non è vittoria Salvini : 17.15 La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius "non è una vittoria ma un sospiro di sollievo. Così il segretario reggente Pd, Martina, definendo "delirante" la linea di Salvini. "Nessuno canti vittoria, l'Italia in queste ore ha dato una cattiva idea di sè",dice."L'aiuto-sottolinea-arriva da un governo socialista, non certo dagli amici di Salvini come Orban". "State facendo propaganda sulla vita delle persone, non ve lo ...

Gay : Martina - governo non faccia passi indietro su diritti : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Speriamo che il governo non faccia fare passe indietro sui diritti. Anzi, bisogna andare avanti. Il Pd c’è”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Gay Pride a Roma. L'articolo Gay: Martina, governo non faccia passi indietro su diritti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Martina - su fisco non ci siamo : ANSA, - ROMA, 7 GIU - "Sentire Salvini che propone di far pagare meno tasse a chi ha di più perché così ripartono i consumi mi preoccupa. Proprio non ci siamo. Il Pd invece vuole sostenere le famiglie ...

MATTEO RENZI : “M5S-LEGA IL POTERE - NON FAREMO SCONTI”/ Pd - Martina : "No a politica dei pop corn" : Pd, RENZI: “Convocheremo ministro Trenta a Copasir”. Il riferimento è al presunto caso di conflitto di interessi. “Salvini? Non crei polemiche, ora rappresenta un Paese”(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:20:00 GMT)

GOVERNO CONTE - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Giuramento al Quirinale - Martina (Pd) : "Non faremo sconti" : GOVERNO CONTE ULTIME NOTIZIE MS5-Lega, diretta live, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. Hanno giurato tutti i ministri davanti a Mattarella: primi Salvini e Di Maio(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 21:56:00 GMT)

Governo - Martina (Pd) : “Non faremo sconti. Opposizione a contratto sbagliato per gli italiani” : “Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro nel paese per l’alternativa popolare. Non faremo sconti a questo Governo. Che fa il Governo, protegge i dazi di Trump? Dobbiamo chiedere a tanti elettori di centrosinistra di tornare a casa: questa casa è aperta e si rinnova, ma è orgogliosa del lavoro fatto. Misureremo questo Governo immediatamente, in particolare nel confronto europeo. Non faremo fare passi indietro al paese, ...

"Non votiamo la fiducia ma ci asteniamo". La proposta di Martina che "accontenta" i renziani : Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina cambia idea e annuncia che proporrà alla Direzione Pd di astenersi, e non votare quindi la fiducia, al Governo Cottarelli nata su iniziativa del presidente della Repubblica. "Il Pd sostiene con piena convinzione l'operato del Presidente Mattarella e la scelta di varare un Governo neutrale che porti alle elezioni anticipate. E proprio per rispettare il carattere di neutralità politica ...

Martina : Lega-M5S? Se non capaci - lascino : 19.22 Sono state esercitate "forzature inaccettabili sulle prerogative del Capo dello Stato e del presidente del Consiglio".Se Lega e M5S non sono all'altezza di governare il Paese"lascino perdere".Lo ha detto Martina,segretario reggente del Pd. Sul nuovo governo "giudicheremo quando finirà questa pantomima su nomi,cognomi e diktat", ha aggiunto. Poi sull'ipotesi che Renzi possa fondare un nuovo partito: "Non esiste". E a un evento con i ...

Governo : Martina - non si governa Paese con dirette Fb : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Non si governa il Paese con le dirette Facebook, ma con il peso della responsabilità”. Lo ha detto Maurizio Martina al termine delle consultazioni del Pd con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Non fatela facile, non vendete promesse irrealizzabili e inique. Noi siamo pronti da domani a lavorare in Parlamento perchè l’alternativa di merito cresca e si sviluppi”.Martina mette ...