Marquez | ' Lorenzo? Avevo chiesto un compagno forte | ma non così forte'

MotoGp – Marquez e l’arrivo di Lorenzo alla Honda : “mi hanno rispettato! Avevo chiesto un compagno forte - ma…” : Marc Marquez e l’arrivo di Jorge Lorenzo alla Honda: il commento del campione del mondo in carica sul suo futuro compagno di squadra Il futuro di Jorge Lorenzo è stato annunciato ormai da qualche giorno: il maiorchino, attuale pilota Ducati, dal prossimo anno sarà compagno di Marc Marquez alla Honda. Lorenzo prende dunque il posto di Dani Pedrosa, che potrebbe presto annunciare il suo ritiro dalla MotoGp. Un compagno di squadra forte e ...

MotoGP - Max Biaggi : 'Marquez favorito per il titolo - Lorenzo - Dovizioso e Rossi faranno grandi cose' : Voglio restituire al mondo delle moto tutto ciò che ho ricevuto nel corso di molti anni '. Come pilota, come hai visto il gran premio d'Italia della MotoGP? 'E 'stata una gara bellissima ed ...

MotoGP - Marc Marquez : “Lorenzo in Honda? Un compagno di squadra forte aiuta a tenere alto il livello di competitività” : E’ stata la notizia della settimana il passaggio di Jorge Lorenzo, dalla Ducati alla Honda: un contratto biennale da 4 milioni all’anno. E così la squadra di Tokyo, l’anno venturo, avrà la super coppia con Marc Marquez e ci potrebbero essere scintille. Tuttavia, il campione del mondo in carica appare stimolato dell’arrivo di Jorge, ritenendo che un pilota veloce faccia comodo al team e sia uno stimolo anche per lui ...

Valentino Rossi e le protezioni «spaziali» (anche contro Marquez-Lorenzo) : «Quando sono in pista con Marc Marquez, io ho paura». Valentino Rossi l’ha detto senza tanti giri di parole, subito dopo l’incidente in Argentina dello scorso aprile. Il Cabroncito spagnolo è un fenomeno in pista, questo è evidente, ma capita che per alzare il livello della competizione azzardi manovre spericolate, come accaduto appunto sul circuito di Termas de Rio Hondo. Per fortuna che a salvaguardare l’incolumità del Dottore – non solo ...

MotoGP - quanti soldi guadagna Jorge Lorenzo con la Honda? Che riduzione di ingaggio! Marc Marquez il più ricco - poi Valentino Rossi : Jorge Lorenzo sarà in sella alla Honda nel corso del Mondiale MotoGP 2019. Il pilota spagnolo lascerà così la Ducati, con cui non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle ultime due stagioni (la prima vittoria è arrivata soltanto domenica scorsa al Mugello), e si accaserà alla scuderia giapponese con cui cercherà di tornare a vincere un titolo iridato dopo i tre conquistati con la Yamaha. La missione sarà molto complicata per il maiorchino ...

MotoGp - Lorenzo firma con la Honda : per due anni correrà insieme a Marquez : Nasce il Dream Team Honda: Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo pilota della Hrc per la prossima stagione. La firma è stata annunciata questa mattina: il pilota spagnolo, tre volte campione del mondo con la Yamaha e fresco della prima vittoria in sella alla Ducati ottenuta al Mugello, si unirà al Team Repsol per i prossimi due anni. Sarà il compagno di squadra dell’iridato in carica e leader della classifica 2018: Marc Marquez. La Honda ...

MotoGP - UFFICIALE : Jorge Lorenzo correrà con la Honda! Firmato l’accordo - Dream Team con Marquez. Ma l’ingaggio…. : Ora è davvero UFFICIALE. Jorge Lorenzo sarà un nuovo pilota Honda a partire dalla prossima stagione. Lo spagnolo proseguirà la propria carriera in MotoGP con la casa giapponese lasciando Ducati. La notizia era già circolata nella giornata di ieri, oggi è arrivata la conferma da parte della casa di Tokyo che nel frattempo ha anche cessato il proprio rapporto con Daniel Pedrosa. Il 31enne, dopo due anni tormentati in Ducati con la prima vittoria ...

Honda da urlo : Lorenzo con Marquez Ma la Ducati tutta tricolore fa sognare : Un pilota veloce che ha già trentuno anni ma resta pur sempre un cinque volte campione del mondo. Magari in crisi, sì. Ma pur sempre un 'campione' , Lorenzo dixit, e non soltanto un 'grande pilota', ...