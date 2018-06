Marion Bartoli | il ritiro è definitivo | i continui problemi fisici le negano il sogno di

sportfair

(Di giovedì 14 giugno 2018)ha annunciato ildal mondo del tennis. Dopo aver provato a ritornare in campo, la tennista francese si è dovuta arrendere aiNei mesi scorsi,aveva stupito il mondo del tennis con delle dichiarazioni forti, ma dette con una tale sicurezza che avrebbe convinto tutti. La tennista francese aveva annunciato il suo clamoroso ritorno in campo, dopo anni nei quali ha affrontato un infortunio alla spalla avvenuto all’apice della sua carriera, e poi una tremenda malattia che le ha quasi tolto la vita, costringendola ad una perdita di peso clamorosa. Messi alle spalle idi salute,si era detta decisa a tornare in campo più forte che mai con l’obiettivo di portare a casa una Fed Cup, il pass per le Olimpiadi di Tokyo e magari un torneo Slam. Sogni che resteranno chiusi nel cassetto per sempre. I ...