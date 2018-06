Maria De Filippi | l' appello disperato di Giorgio Alfieri | ' Periodo buio e problemi

Amici - Irama : "Grazie a Maria De Filippi sono rinato" : sono passati solo alcuni giorni da quando Irama ha vinto la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi , ma l'emozione è ancora alle stelle. Intervistato in esclusiva dal settimanale Spy , Irama ...

Giorgio Alfieri - appello a Maria De Filippi : 'Riportami a U&D - esco da un periodo buio' : 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Giorgio Alfieri - appello alla De Filippi : 'Vita stravolta - Maria fammi ricominciare da Uomini e Donne' : 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Giorgio Alfieri e l'appello choc alla De Filippi : «Vita stravolta - Maria fammi ricominciare da Uomini e Donne» : ROMA - 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Maria De Filippi - la tremenda frase del critico Aldo Grasso : ferocia in tre parole : 'Maria non è una showgirl, è una istitutrice'. E poi: 'Per lei vale solo l' estasi dell' obbedienza, altrimenti si finisce nel brusio dell' indistinto, nel sentimentalismo delle periferie'. E l'...