Mare | flottiglia 12 pescherecci per catturare ‘rifiuti’ 

(Di giovedì 14 giugno 2018) Venerdì 15 giugno una dozzina disbarcherà la spazzatura raccolta sul fondo del, mentre il nucleo sommozzatori della Guardia Costiera bonificherà i fondali del porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Questo il programma dell’evento ‘A pesca di rifiuti’ che rientra nel progetto europeo Clean Sea Life. La giornata è organizzata con la collaborazione dei pescatori professionisti e il sostegno del programma Life della Commissione Ue. Lo sbarco dei rifiuti raccolti durante le battute di pesca ha inizio da oggi, con il rientro di duearmati per la pesca con il ‘rapido’, per proseguire poi nel cuore della notte al rientro di tutti i. Nella mattinata del 15 entrerà in azione il nucleo sommozzatori della Guardia Costiera, che procederà alla bonifica dei fondali della banchina Malfizia. I rifiuti verranno poi ...