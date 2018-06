Marco Cappato | Non basta un voto per generare il cambiamento Continueremo a

Imperiapost L'informazione libera della tua città Marco Cappato A IMPERIA PER IL SUO LIBRO 'CREDERE - disOBBEDIRE - COMBATTERE'. 'AIUTARE DJ ... : Ormai la scienza medica ci dice che questo intervento è sbagliato perché spesso si interviene sulla scelta sbagliata. Non è indispensabile intervenire subito chirurgicamente, bisogna aspettare che la ...

Suicidio assistito - Marco Cappato e Mina Welby chiedono il giudizio immediato per la morte di Davide Trentini : Hanno aiutato Davide Trentini, 53enne malato di sclerosi multipla, a realizzare la sua volontà di morire. Lo scorso aprile lo hanno accompagnato in Svizzera per il Suicidio assistito. Ora Marco Cappato e Mina Welby, indagati a Massa per istigazione al Suicidio e aiuto materiale, hanno chiesto il giudizio immediato. “Riteniamo indispensabile andare a un dibattimento pubblico”, ha spiegato l’avvocato Filomena Gallo, che è anche ...

Processo Ruby bis - la difesa : «Nicole Minetti come Marco Cappato» : Ultimo atto del Processo per le «cene eleganti» ad Arcore. Nicole Minetti è paragonata a Marco Cappato. È la difesa dell’ex consigliera lombarda a porre sullo stesso piano «l’operato» del radicale Marco Cappato (che al momento preferisce non commentare, ndr) e Nicole Minetti. Lo ha fatto davanti alla Corte d’Appello di Milano nel corso dell’udienza del secondo grado bis del Processo Ruby bis, che vede imputato insieme ...

Torna 'MemoFest' a Seravezza : Serena Dandini - Marco Cappato e Luca Telese tra i più attesi : Nove eventi in due giorni , otto dei quali a ingresso libero, : talk show, presentazioni di libri, spettacoli, ma anche un convegno sulla memoria del paesaggio, una proiezione per gli studenti e una ...

Ruby bis - la difesa di Nicole Minetti : “Lei è come Marco Cappato con dj Fabo : ha aiutato ragazze di Arcore ad autodeterminarsi” : Davanti alla Corte d’Appello di Milano l’avvocato di Nicole Minetti paragona la sua assistita a Marco Cappato. Perché lei, proprio come l’esponente radicale ha aiutato dj Fabo a raggiungere la Svizzera per esercitare la “libertà di decidere della propria vita” (nel suo caso il suicidio assistito), ha solo dato un aiuto alle giovani ospiti alle serate di Silvio Berlusconi ad Arcore “nell’esercizio libero della ...

Eutanasia - Marco Cappato e Mina Welby rinviati a giudizio per la morte di Davide Trentini : Marco Cappato aveva fornito informazioni e assistenza logistica e finanziaria, mentre ad accompagnarlo in Svizzera per ottenere il suicidio assistito è stata Mina Welby. Entrambi sono stati rinviati a giudizio per la morte di Davide Trentini, 53enne malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera col suicidio assistito. L’udienza preliMinare, ha spiegato il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni in un videomessaggio, è ...

Dj Fabo - processo a Marco Cappato : ecco cosa è successo/ Video - scontro fra Governo e Corte Assise di Milano : Dj Fabo, tutte le tappe della vicenda: dall'incidente alla morte fino al processo per Marco Cappato. La fidanzata Valeria Imbrogno e il "nodo" dell'aiuto al suicidio ad Un Giorno in Pretura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)